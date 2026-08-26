El Día del Abuelo en México 2026 está cada vez más cerca y muchas familias ya buscan la fecha exacta para celebrar a sus seres queridos y, de paso, aprovechar algunos de los descuentos que ofrece la credencial INAPAM. ¿Qué beneficios puedes aprovechar en este día tan especial? Aquí te los compartimos.

¿Sabías que desde el 28 de agosto en 1983 se instauró el Día del Abuelo en México? Esta fecha surgió como una forma de reconocer su trabajo y sabiduría, así como para enaltecer el éxito de la vejez y el legado de sus deseos.

Desde entonces y hasta ahora, se celebra a los abuelitos cada 28 de agosto y, con el paso del tiempo, cada vez son más las familias que buscan hacer una actividad especial para consentirlos en ese día.

¿Qué descuentos pueden aprovechar los adultos mayores con INAPAM en el Día del Abuelo?

La credencial INAPAM permite acceder a descuentos en una amplia variedad de bienes y servicios. El directorio oficial de beneficios 2026 está dividido en las siguientes categorías:

¿Hay descuentos especiales por el Día del Abuelo?

Los descuentos de la credencial INAPAM no dependen exclusivamente del Día del Abuelo. Se trata de beneficios que pueden estar disponibles durante todo el año en los establecimientos participantes, tales cómo:

15% de descuento en Aeroméxico

5% de descuento en la Panificadora Lecaroz

15% de descuento en el restaurante Bellini

10% de descuento en Porrúa

10% de descuento en la agencia de viajes Corazón Kurazao.

Sin embargo, algunos negocios pueden lanzar promociones especiales por el 28 de agosto, por lo que conviene revisar las ofertas locales.

¿Qué se puede hacer para celebrar el Día del Abuelo 2026?

Algunas opciones son:

-Llevarlo a comer a un establecimiento con descuento INAPAM

-Visitar un museo o espacio cultural participante

-Aprovechar descuentos en transporte para realizar un viaje

-Buscar actividades recreativas o culturales del INAPAM.

¿El Día del Abuelo es el mismo que el Día de los Abuelos?

No, ya que en México, la fecha tradicional para celebrar a los abuelos es el 28 de agosto. En cambio, el Día Internacional de los Abuelos se conmemora el 26 de julio en distintos países.

¿Quién puede obtener la credencial INAPAM?

La tarjeta está dirigida a personas de 60 años o más. El trámite oficial establece que para obtenerla se deben presentar documentos que acrediten identidad, edad y domicilio.