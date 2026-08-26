Después del regreso a clases, miles de madres, padres y estudiantes ya buscan saber qué días no habrá clases en septiembre de 2026 y cuándo llegará el primer descanso del nuevo ciclo escolar. Aquí te contamos lo que estableció la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de su calendario oficial. ¡Entérate cuándo habrá puente para que vayas planeando tus próximas vacaciones!

El próximo 31 de agosto comienza el ciclo escolar 2026-2027 y poco tiempo después de que se reanudan las clases, los estudiantes de nivel básico de todo el país podrán disfrutar de sus primeros días de descanso.

¿Qué días no habrá clases en septiembre de 2026?

De acuerdo con el calendario escolar oficial de la SEP, los días que no habrá clases en septiembre son:

16 de septiembre (con motivo de la conmemoración de la Independencia de México)

(con motivo de la conmemoración de la Independencia de México) 25 de septiembre (se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria, generalmente ese día los alumnos no acuden a la escuela).

¿Habrá puente por el 16 de septiembre?

No habrá un puente oficial ya que el calendario de la SEP establece únicamente el miércoles 16 de septiembre como día de suspensión de labores docentes. El lunes 14 y martes 15 de septiembre aparecen como días normales de clases (el 15 está marcado como día conmemorativo o de reflexión).

Sin embargo, te sugerimos preguntar directamente con las autoridades de la escuela de tu hijo o hija, ya que algunos planteles podrían determinar la suspensión de actividades.

¿Habrá clases el 15 de septiembre de 2026?

Sí, el 15 de septiembre no está marcado como suspensión de labores docentes en el calendario nacional de la SEP. Por ello, salvo modificaciones particulares de alguna entidad, escuela o autoridad educativa, el martes 15 de septiembre sí habrá clases.

¿Qué otros días no habrá clases durante 2026 según la SEP?

Las fechas son:

16 de septiembre de 2026

2 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026

25 de diciembre de 2026.

Además, el calendario contempla el periodo de vacaciones de invierno.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

¿Cuándo serán las vacaciones de diciembre 2026?

La SEP establece un periodo de receso escolar del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Las actividades escolares se reanudarán posteriormente.