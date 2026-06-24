Las autoridades de la Ciudad de México comenzaron a decomisar bebidas alcohólicas en los filtros de acceso al Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino para la transmisión del partido entre México y Chequia en el Mundial 2026.

En redes sociales circulan videos en los que elementos de seguridad retiran latas de cerveza a algunos asistentes antes de ingresar al recinto y posteriormente tiran el contenido en las alcantarillas, en cumplimiento de las restricciones vigentes por la ley seca.

¿Por qué se aplicó la ley seca para el partido de México vs Chequia?

El Gobierno de la Ciudad de México activó la ley seca para el partido entre México y Chequia como parte de las medidas de seguridad implementadas durante la jornada mundialista. El decreto fue publicado ayer 23 de junio a través de la Gaceta Oficial.

La restricción aplica en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados dentro del perímetro "A" del Centro Histórico de la CDMX, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

La medida permanecerá vigente desde las 15:00 horas del 24 de junio hasta las 07:00 horas del 25 de junio.

El Zócalo se acerca a su capacidad máxima

A pesar de la ley seca, miles de aficionados se han congregado en el Zócalo para apoyar a la Selección Mexicana.

A unas horas del encuentro, la plaza pública se encontraba cerca de alcanzar su aforo máximo de 55 mil personas.

En redes sociales también circulan videos de aficionados cantando "Cielito Lindo" y celebrando el ambiente mundialista. Entre las imágenes más enternecedoras de esta tarde destaca la de un aficionado que lleva a su perro vestido con la camiseta de la Selección Mexicana mientras ambos disfrutan de la fiesta futbolera.

Todavía no empieza el partido y ya ganamos, suena el Cielito Lindo en el #Zócalo de la #CDMX.#HoyJuegaMéxico ⚽🥅🇲🇽 pic.twitter.com/4riqJzK0WB — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 24, 2026

No solo los aficionados se emocionan con el Mundial 🐾

Este perrito no quiso perderse la fiesta futbolera en el Fan Fest del Zócalo y todos le armaron fiesta🎉⚽#ElMundialEnPOSTA pic.twitter.com/w23B31eqAH — POSTA Edomex (@POSTAEdomex) June 24, 2026

¿A qué hora juega México vs Chequia?

La Selección Mexicana disputará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 ante Chequia este 24 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Habrá conciertos gratuitos tras el partido

Una vez concluido el encuentro, el Gobierno de la Ciudad de México tiene programadas actividades musicales gratuitas en distintos puntos de la capital.

Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de mariachis y sonideros en la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución.