La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una alerta AMARILLA por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde de este martes 7 de octubre de 2025.
Las alcaldías en alerta son:
Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco.
De acuerdo con el reporte, se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 mm, las cuales podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.
Las autoridades recomiendan a la población mantener limpias las coladeras, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar zonas con corrientes de agua y salir con paraguas o impermeable.
El periodo de riesgo será entre las 16:30 y 21:00 horas, por lo que se pide extremar precauciones y reportar cualquier emergencia al 911 o al 55-5683-2222.