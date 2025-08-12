La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió este martes 12 de agosto una alerta para diversas alcaldías debido a lluvias intensas y posible caída de granizo.

Las alcaldías en alerta son:

Álvaro Obregón (AOB), Azcapotzalco (AZC), Benito Juárez (BJU), Coyoacán (COY), Cuauhtémoc (CUH), Cuajimalpa (CUJ), Gustavo A. Madero (GAM), Iztacalco (IZC), Iztapalapa (IZT), Magdalena Contreras (MAC), Miguel Hidalgo (MIH), Milpa Alta (MLP), Tláhuac (TLH), Tlalpan (TLP), Venustiano Carranza (VCA) y Xochimilco (XOC).

Se pronostican lluvias entre 15 y 29 milímetros acompañadas de caída de granizo durante el periodo comprendido entre las 14:00 y las 23:00 horas de este mismo día.

Los peligros asociados incluyen encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, además de posibles caídas de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones a la población:

Retirar la basura de las coladeras dentro y fuera del hogar.

Cerrar puertas y ventanas para evitar filtraciones.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Usar paraguas o impermeable si es necesario salir de casa.

En caso de emergencia, se pide a la población comunicarse al número 911 o al 55-5683-2222 para reportar cualquier incidente