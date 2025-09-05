TE RECOMENDAMOS

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un pronóstico para este viernes 5 de septiembre, indicando que entre las 12:00 y 15:00 horas se esperan y chubascos con descargas eléctricas en diversas alcaldías de la CDMX y regiones del Estado de México. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 50 km/h, generando riesgos en zonas urbanas y carreteras.

Precaución en carreteras y espacios urbanos por vientos y lluvia intensa

Los tramos carreteros más afectados incluyen México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Toluca, México-Puebla y México-Texcoco.

Conagua alertó sobre posibles caídas de árboles y anuncios publicitarios, recomendando a conductores y peatones extremar precauciones.

Alerta ciudadana por fenómenos eléctricos y fuertes rachas

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y evitar salir durante los picos de la tormenta, así como resguardar objetos y vehículos que puedan ser afectados por los vientos y lluvias intensas.

