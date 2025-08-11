Las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tlalpan se encuentran en alerta debido a pronósticos de lluvias fuertes con acumulaciones entre 30 y 49 mm, que podrían generar encharcamientos e inundaciones durante la tarde y noche del lunes 11 de agosto de 2025.

Se esperan también corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas, así como la posibilidad de caída de granizo, lo que representa un riesgo para la población.

Recomendaciones importantes:

Evita cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua; utiliza puentes y banquetas.

Brinda apoyo y resguardo a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

No te refugies bajo árboles durante la lluvia.

Siempre que sea posible, espera a que la lluvia disminuya antes de salir.

VIDEO. PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA PRÓXIMOS DÍAS EN CDMX Y EDOMEX

El periodo de alerta comprende de las 14:00 a las 22:00 horas del 11 de agosto. El reporte fue emitido a las 12:45 horas del mismo día.

El domingo 10 de agosto, el aeropuerto de la Ciudad de México suspendió sus actividades tras unas fuertes precipitaciones que extendieron por varias horas y que se estima alcanzaron entre 50 y 77 milímetros, indicó en un comunicado el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM).