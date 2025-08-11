TE RECOMENDAMOS
Las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tlalpan se encuentran en alerta debido a pronósticos de lluvias fuertes con acumulaciones entre 30 y 49 mm, que podrían generar encharcamientos e inundaciones durante la tarde y noche del lunes 11 de agosto de 2025.
Se esperan también corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas, así como la posibilidad de caída de granizo, lo que representa un riesgo para la población.
Recomendaciones importantes:
- Evita cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua; utiliza puentes y banquetas.
- Brinda apoyo y resguardo a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
- No te refugies bajo árboles durante la lluvia.
- Siempre que sea posible, espera a que la lluvia disminuya antes de salir.
El periodo de alerta comprende de las 14:00 a las 22:00 horas del 11 de agosto. El reporte fue emitido a las 12:45 horas del mismo día.
El domingo 10 de agosto, el aeropuerto de la Ciudad de México suspendió sus actividades tras unas fuertes precipitaciones que extendieron por varias horas y que se estima alcanzaron entre 50 y 77 milímetros, indicó en un comunicado el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM).
“La intensidad de la atípica tormenta originó que diversas áreas de los edificios terminales también se vieran afectadas, colapsando el sistema de drenajes pluviales”, agregó el comunicado.