El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos vivió uno de los episodios más trágicos y transformadores de su historia contemporánea. En una serie de ataques coordinados, 19 miembros de la organización terrorista Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales con el objetivo de causar destrucción masiva y sembrar el terror.

Cronología del atentado a las Torres Gemelas

8:46 a.m. – El primer avión impactó contra la Torre Norte del World Trade Center en Nueva York.

9:03 a.m. – El segundo avión se estrelló contra la Torre Sur, ante la mirada atónita del mundo.

9:37 a.m. – Un tercer avión fue dirigido contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa en Washington D.C.

10:03 a.m. – El cuarto avión, que se dirigía hacia otro objetivo en Washington, se estrelló en un campo en Pensilvania, luego de que los pasajeros intentaran retomar el control.

En menos de dos horas, ambas torres colapsaron, y más tarde también lo hizo el edificio World Trade Center 7, como consecuencia de los daños estructurales.

Víctimas y héroes del 11 de septiembre de 2001

Los atentados cobraron la vida de aproximadamente 2,800 personas, entre ellas:

343 bomberos.

23 policías.

37 agentes de la Autoridad Portuaria.

Más de 2,200 civiles.

Además del impacto humano inmediato, cientos de miles de personas estuvieron expuestas a contaminantes tóxicos, vivieron situaciones traumáticas y fueron desplazadas de sus hogares y trabajos. Los incendios en la zona continuaron durante semanas, y las labores de limpieza se extendieron por diez meses, con la participación de miles de socorristas, voluntarios y trabajadores de distintas agencias.

¿Quién perpetró los ataques a las Torres Gemelas?

Los atentados fueron ejecutados por Al-Qaeda, una organización extremista islamista. De los 19 atacantes:

15 eran de Arabia Saudita

2 de Emiratos Árabes Unidos

1 de Líbano

1 de Egipto

La respuesta del gobierno estadounidense fue inmediata. El presidente George W. Bush ordenó una intervención militar en Afganistán a finales de 2001, con el objetivo de desmantelar Al-Qaeda y capturar a su líder, Osama bin Laden, quien fue eliminado en mayo de 2011.

Consecuencias globales tras el 11-S

El 11S no solo transformó la política interna de Estados Unidos, sino que tuvo repercusiones a nivel mundial:

Se intensificaron las políticas de seguridad y vigilancia.

Cambiaron las leyes de inmigración.

Aumentaron los crímenes de odio y la discriminación racial.

Se desató una guerra prolongada en Afganistán y posteriormente en Irak.

Según expertos de Boston University, los costos estimados de estas guerras ascienden a 8 billones de dólares y cerca de 900,000 vidas, sin contar el desplazamiento de millones de personas y la inestabilidad política en la región.

Memoria y homenaje a las víctimas del 11-S

Hoy, en el lugar donde se alzaban las Torres Gemelas, se encuentra el Memorial del 11 de Septiembre, compuesto por dos fuentes cuadradas rodeadas por los nombres de las víctimas. Cada año, se realizan ceremonias conmemorativas en todo el país para honrar a quienes perdieron la vida y a quienes arriesgaron la suya para salvar a otros.