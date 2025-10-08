Unos 900 excursionistas, guías y otros trabajadores que quedaron varados por una tormenta de nieve el fin de semana en el lado chino del monte Everest llegaron a un lugar seguro, informó la prensa estatal el martes por la noche.

Una fuerte tormenta azotó la zona la noche del sábado, cortando el acceso al lugar donde los excursionistas acampaban a una altitud de más de 4 mil 900 metros.

En total, 580 excursionistas y más de 300 guías, pastores de yaks y otros trabajadores quedaron varados. Aproximadamente 350 excursionistas pudieron descender al mediodía del lunes y el resto lo hicieron el martes, reportó la prensa estatal citando al gobierno local.

¿Cómo encontraron a los excursionistas atrapados en el Everest?

Algunos excursionistas tenían hipotermia, agregaron, y la agencia noticiosa oficial Xinhua dijo que alrededor de una docena fueron escoltados a un punto de encuentro por equipos con alimentos, medicinas, calefacción y suministros de oxígeno.

La zona turística del Everest en la región del Tíbet en China quedó cerrada temporalmente. El pico de 8 mil 850 metros, el más alto del mundo, se encuentra en la frontera con Nepal.

La tormenta azotó durante un feriado nacional de una semana que termina el miércoles. Muchos chinos viajan dentro y fuera del país durante las vacaciones, que conmemoran el inicio del gobierno del Partido Comunista en China el 1 de octubre de 1949.

Reportan incidentes por tormentas de nieve

En Nepal, un escalador surcoreano murió a causa de una tormenta el fin de semana cerca de la cumbre del Pico Mera, una montaña del Himalaya de 6 mil 476 metros al sur del Everest.

Lee : El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

Las tormentas de nieve de principios de temporada afectaron al menos a otras dos zonas en el oeste de China durante el fin de semana, causaron la muerte de una persona y dejaron varados a conductores en una carretera helada y nevada cerca de un lugar frecuentado por excursionistas.

Más de 200 personas fueron evacuadas de un valle remoto y escarpado en las montañas Qilian, en la provincia de Qinghai. Una persona murió por hipotermia y mal de altura.

La zona no está muy desarrollada y las autoridades advirtieron posteriormente que no se acceda sin permiso, citando la dificultad del terreno, el clima impredecible y una altitud promedio de más de 4 mil metros.

En la región de Xinjiang, en el noroeste de China, la zona turística de Kanas quedó cerrada después de una tormenta de nieve el domingo que dejó varados a conductores en una carretera cercana. La vía quedó despejada para el lunes, reportó la prensa estatal.