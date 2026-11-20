Autoridades mexicanas detuvieron este jueves al exalcalde de Tetipac Vicente Jaimes Zagal en el sureño estado de Guerrero, por su presunta participación en el delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa de bebidas no alcohólicas, así como estar vinculado con el grupo delictivo La Familia Michoacana.

Según el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano, Jaimes Zagal, quien se desempeñó como presidente municipal de Tetipac de 2018 a 2021 y abanderado por partidos de la oposición, se le relaciona con La Familia Michoacana y "con el control de la comercialización de productos en dicho municipio".

La instancia explicó en un comunicado que el operativo fue coordinado por elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Asimismo, informó que la captura se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, cuya operación mantiene acciones coordinadas para combatir este delito y proteger las actividades económicas y el patrimonio de las familias del país.

Jaimes Zagal buscó la reelección como alcalde de Tetipac por el Partido Acción Nacional (PAN) en 2021, pero no obtuvo la victoria, por lo que lleva cerca de cinco años fuera de la Administración municipal.

¿Quién es La Familia Michoacana?

La Familia Michoacana es una de las principales organizaciones criminales relacionadas con actividades violentas y de extorsión en contra de los sectores económicos de Guerrero.

Desde 2023, organizaciones y periodistas han alertado de la reconfiguración y expansión de este grupo delictivo en el centro, occidente y sur del país, luego de haber perdido influencia entre 2010 y 2011 por fracturas internas.