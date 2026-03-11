Una furgoneta se estrelló a primera hora del miércoles contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca, según informó la policía, que detuvo al conductor.

"Aproximadamente a las 06H26 [10h26 GMT] un individuo estrelló su vehículo contra una barrera de seguridad temporal en las cercanías de las calles Madison y H. Los agentes de la Policía Uniformada del S ervicio Secreto de Estados Unidos detuvieron de inmediato al conductor del vehículo" explicó un portavoz del Servicio Secreto a la AFP.

¿Hay heridos tras el choque de una furgoneta en zona de seguridad de la Casa Blanca?

No se registraron heridos en el incidente, que ocurrió en una de las calles peatonales que circundan la Plaza Lafayette, justo al norte de la Casa Blanca.

Esas calles se encuentran cerradas al paso de peatones desde hace meses, salvo acreditación.

El autor del incidente " está siendo interrogado ", añadió el comunicado del portavoz del gobierno estadounidense.

¿Qué encontraron las autoridades tras el choque en Washington?

Un equipo de detección de explosivos examinó el vehículo y declaró que el lugar del incidente era seguro.

Washington se encuentra bajo medidas de seguridad reforzadas en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La policía cerró varias calles principales durante horas, lo que provocó atascos en el corazón de la ciudad.