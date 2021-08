Captan a mujer pidiendo ayuda desde camioneta en un posible secuestro

A través de redes sociales se está viralizando un impactante video en el que se escucha a una mujer pidiendo ayuda de forma desesperada desde el interior de una camioneta.

En las imágenes, tomadas por un testigo con su teléfono celular, se muestra una camioneta estacionada junto a la carretera en Santa Clarita, California, exactamente en el área residencial de Newhall con esquina de Calgrove Boulevard y Creekside Drive.

Momentos antes de que la camioneta huyera, desde el interior se escucharon gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda sin especificar lo que sucedía en el instante. “¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda!”, dice la mujer aunque ella no se logra distinguir.

De acuerdo con las primeras investigaciones de los oficiales del alguacil del condado de Los Ángeles, se presume que se trató de un secuestro, aunque todavía no hay nada claro

Y es que en el video también se escucha a un hombre que trata de tranquilizar a la mujer diciéndole en voz alta “Vamos, cariño”.

El sospechoso se encontraba en el interior del vehículo por lo que tampoco se logra distinguir más que su voz; luego de tratar de tranquilizar a la mujer, le gritó a su perro que estaba corriendo por la acera como Jake para que se subiera al auto.

La persona que grabó el video se involucró gritándole al hombre que se detuviera y dejara ir a la mujer. “¡Alto, alto!” se escucha que grita el testigo para después pedirle a su acompañante que llame al 911 porque al parecer estaban secuestrando a una persona.

“¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto?” grita el testigo al sospechoso. Segundos más tarde el auto arrancó y huyó.

La policía del condado está investigando los hechos como un caso de circunstancias sospechosas. Los datos hasta ahora revelados señalan que el presunto secuestro se dio durante la noche del 12 de agosto aunque las imágenes recién se revelaron.

En una publicación hecha en Twitter, donde compartieron el video, las autoridades describieron el auto involucrado como una camioneta comercial de color claro, que se asemeja a un modelo de Mercedes-Benz Sprinter con paneles solares y una unidad de aire acondicionado en el techo.

El Departamento del Sheriff solicitó ayuda del público en general para encontrar el vehículo y a sus presuntos ocupantes, incluida la mujer.

Warning: Graphic Video



Detectives from the Santa Clarita Valley Sheriff’s Station are asking the public’s help to identify the vehicle and any information about the occupants of the vehicle in the video. pic.twitter.com/AAF96XYMIm