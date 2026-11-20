Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de narcos”, está cerca de cambiar su declaración de inocencia por una de culpabilidad ante la justicia de Estados Unidos. Durante una audiencia celebrada el 20 de noviembre de 2026 en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, fiscales estadounidenses informaron que es inminente una propuesta de acuerdo que podría evitar que el narcotraficante mexicano enfrente un juicio.

La negociación podría modificar el futuro judicial del fundador del extinto Cártel de Guadalajara, pues, si acepta declararse culpable bajo un acuerdo con la Fiscalía, evitaría el juicio que está previsto para marzo de 2027.

¿Qué pasará con el caso de Caro Quintero en Estados Unidos?

El futuro del proceso dependerá de que la Fiscalía y la defensa logren concretar un acuerdo y de que Caro Quintero acepte formalmente declararse culpable ante el tribunal.

¿De qué delitos acusan a Caro Quintero en Estados Unidos?

Rafael Caro Quintero enfrenta cargos federales en el Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, por narcotráfico, delincuencia organizada, uso ilícito de armas de fuego y el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena.