Las fuertes lluvias que dejaron bajo el agua grandes extensiones de la costa atlántica de Florida esta semana y obligaron a realizar decenas de rescates se desplazaron hacia la parte noreste del estado el viernes, causando más inundaciones y llamados para ayudar a personas atrapadas por el diluvio.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de inundación a lo largo de unos 320 kilómetros (200 millas), desde el sur de Melbourne hasta el área metropolitana de Jacksonville. Se esperaban entre 5 y 15 centímetros (2 a 6 pulgadas) adicionales de lluvia hasta el sábado, mientras que algunas zonas podrían registrar hasta 30 centímetros (un pie).

“ Se prevén inundaciones repentinas severas y generalizadas ”, señaló el servicio meteorológico la mañana del viernes. “Además, se inundarán áreas que normalmente no experimentan inundaciones repentinas. Asimismo, las vidas y las propiedades (están) en gran peligro”.

Los rescates acuáticos continuaban el viernes. En el vecindario Florida Shores de Edgewater, policías avanzaron a pie por agua hasta las rodillas, jalando una pequeña embarcación mientras llevaban a algunas personas a terreno seco. Más al sur, en el condado de Brevard, las autoridades recorrieron calles inundadas con lanchas inflables mientras respondían a llamados y buscaban a personas que pudieran necesitar ayuda, un día después de realizar casi 100 rescates en aguas crecidas.

El río St. Johns, el más largo de Florida, superó el jueves cerca de Cocoa un nivel récord establecido en 1953. Se prevé que el río se mantenga al menos 61 centímetros (2 pies) por encima del nivel de inundación hasta comienzos de la próxima semana, indicó el servicio meteorológico.

Según totales preliminares del servicio meteorológico, varias partes de la costa este de Florida han sido azotadas por lluvias que suman más de 43 centímetros (17 pulgadas) en algunos puntos desde el martes. Eso se suma a las fuertes precipitaciones que cayeron hace poco este mes. Varios lugares ya han registrado el noviembre más lluvioso del que se tenga constancia.

Las inundaciones están alterando los planes de Acción de Gracias

Sara Hernandez acababa de decorar su casa para las fiestas y de comprar todos sus víveres para Acción de Gracias . Luego su casa en Cocoa, Florida, se inundó, y ahora no sabe qué harán ella y su familia. El agua subió hasta sus puertas delantera y trasera la mañana del jueves, y para la mañana del viernes había un par de pulgadas de agua en la casa, comentó.

“Nunca jamás había visto tanta agua en los 25 años que he estado en Florida”, afirmó en una aplicación de mensajería. “Aquí nunca se había inundado”.

Hernandez, quien tiene un negocio de limpieza, dijo que será difícil sacar el agua, y que no tiene dinero para reemplazar los electrodomésticos. Quería que las fiestas de sus cuatro hijos fueran mágicas, pero ni siquiera sabe dónde estarán para Acción de Gracias.

“Al menos estamos a salvo y secos”, dijo desde la casa de su cuñado.

Podría registrarse lluvia en toda la costa este durante la semana del feriado, cuando millones de estadounidenses planean viajar.

Se espera que el sistema de baja presión que produce las fuertes lluvias en Florida se desplace hacia el noreste e impacte las costas de Georgia y las Carolinas durante el fin de semana, dijo Scott Kleebauer, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del servicio meteorológico en Maryland . Luego, otro sistema del Atlántico podría avanzar y descargar lluvia desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra el domingo y el lunes, añadió.

El segundo sistema podría convertirse en una tormenta subtropical o tropical, y se espera que provoque vientos fuertes, oleaje peligroso e inundaciones costeras.

Los meteorólogos también están siguiendo la posibilidad de que un tercer sistema costero se desarrolle a mitad de semana, desplazándose desde el sureste hasta Nueva Inglaterra.

“Ese parece tener la posibilidad de ser un sistema un poco más potente. Ese definitivamente podría tener algunos impactos, especialmente el miércoles y el Día de Acción de Gracias”, dijo Kleebauer.

Cientos de trabajadores de emergencia atienden las inundaciones

Casi 200 integrantes de la Guardia Nacional de Florida, con 50 vehículos para aguas altas, han sido desplegados para ayudar a lo largo de la costa, informó la División de Manejo de Emergencias. También se desplegaron unos 235 agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

Las tormentas de esta semana han sido impulsadas por un persistente sistema de alta presión sobre Virginia y un sistema de baja presión y un frente estacionario asociado en el Golfo de México que, en conjunto, han impulsado un flujo constante desde el mar hacia tierra a través de la península de Florida.

Son un efecto derivado de El Niño, el calentamiento natural del océano Pacífico cerca del ecuador que altera los patrones meteorológicos en todo el mundo. La estación seca de Florida normalmente va de octubre a mayo.

Según los meteorólogos, se prevé que las condiciones de El Niño persistan hasta la primavera.

La costa de California, desde las áreas de Los Ángeles hasta San Francisco, también quedó anegada esta semana por las inundaciones ocurridas en muchas zonas, las cuales dejaron vecindarios bajo el agua y obligaron a algunos conductores a abandonar vehículos averiados en las aguas de inundación. Un largo tramo de la autopista costera 1 fue cerrado al sur de la península de Monterey debido a deslizamientos de rocas y lodo.