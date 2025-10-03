El chofer de un camión de transporte público llamó la atención de los pasajeros por los llamativos movimientos corporales que hacía al momento de conducir a alta velocidad.

"Es una escena eliminada de los Hombres de Negro", dice una de las cibernautas que vieron el video que se viralizó en redes sociales.

Otros usuarios señalan que el chofer fue "poseído" por un algún espíritu o ... por algún narcótico.

"Tomó la ruta astral" "¡Qué miedo! Él andaba en otro viaje", dicen.

Aunque en el video, del que no se especifica dónde fue grabado o cuándo ocurrió, no se escucha a algún pasajero que reclame o cuestione sobre la forma de manejar del chofer o que le pregunten si se encuentra bien.

Se observa que el video fue tomado de noche ya que el chofer tiene encendidas las luces, pero como sucede en nuestro país, algunas son de color verde y morado dándole un aspecto fantasmagórico.

Por ello, es que el rostro del conductor no se alcanza a apreciar del todo.

" Es que se persignó al revés ", bromeó otra persona.

El hombre se balancea para adelante y para atrás mientras hace los cambios de velocidad, y parece que intenta mantenerse incorporado, pero se voltea a los lados sin percatarse que lo estaban grabando.

Todos los pasajeros van en silencio ni siquiera el camión tiene el radio encendido, en contraste a lo que pasa en muchos transportes que llevan la música a todo volumen.

Revisa : La mirada de Nodal a Lucero que encendió las redes: "Angelita ven por tu alma enamorada"

En el clip se alcanza a percibir que en pocas ocasiones el chofer del camión baja la velocidad.

Sobre en qué momento lograron bajarse los pasajeros no hay claridad del hecho, pero en las redes mencionan que el algún momento del viaje todos se bajaron temerosos al ver no entender que le pasaba al sujeto responsable de la ruta.