La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 está por despedirse de México, pero sus efectos todavía se sentirán durante algunos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la fecha en la que el sistema se debilitará y dio a conocer los estados que continuarán con frío y bajas temperaturas. ¡Entérate y toma tus precauciones!

Aunque la primera tormenta invernal concluirá su recorrido en los próximos días, el ambiente frío seguirá presente durante noviembre y el inicio de diciembre. El pronóstico advierte que las bajas temperaturas y las posibles heladas continuarán en distintas entidades, mientras un nuevo frente frío se aproximará al país.

¿Cuándo termina la primera tormenta invernal en México?

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, la primera tormenta invernal de la temporada comenzará a debilitarse el domingo 29 de noviembre. El organismo prevé que se transforme en una vaguada en altura, se desplace lentamente sobre el centro, oriente y sur de México y, al final del día, se ubique sobre el golfo de México, dejando de afectar al país.

No obstante, el fin de este sistema meteorológico no representa el final de la temporada de frío ni significa que las temperaturas se recuperarán de inmediato en todas las regiones.

¿Qué estados seguirán con frío después de la tormenta invernal?

Aunque la primera tormenta invernal dejará de afectar directamente al territorio mexicano el domingo, el pronóstico del SMN contempla temperaturas bajas y posibles heladas durante las madrugadas del lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre.

De -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México ;

: zonas serranas de ; De 0 a 5 °C con posibles heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco ;

: zonas serranas de ; En el caso de Durango, el pronóstico contempla temperaturas de -10 a -5 grados.

¿Habrá otro frente frío después de la primera tormenta invernal?

Sí. El SMN anticipó la aproximación del frente frío 9 al norte y noreste de México durante la mañana del domingo 29 de noviembre. Este sistema generará rachas fuertes de viento en la región y posteriormente avanzará hacia el norte y oriente del golfo de México.

¿Qué estados tendrán lluvias durante el domingo 29 de noviembre?

Aunque la primera tormenta invernal estará en proceso de debilitamiento, todavía se esperan precipitaciones en varias entidades durante el domingo, principalmente en:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Guerrero y Oaxaca.

Guerrero y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Lluvias aisladas: San Luis Potosí, Michoacán y Querétaro.

¿Qué precauciones recomienda Protección Civil ante el frío y las lluvias?

Entre las principales recomendaciones se encuentran: