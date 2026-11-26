Nikola Jurkovic, investigador en seguridad de inteligencia artificial (IA), lanzó una sorprendente advertencia: este podría ser el último Thanksgiving de la humanidad debido a la IA.

En una carta publicada en su cuenta de X, Jurkovic aseguró que, en 2027, la IA "podría causar un daño enorme, incluyendo, posiblemente, muchas muertes".

El investigador escribió que las muertes podrían producirse por diferentes escenarios, entre ellos, el uso de armas biológicas.

"Una IA podría salirse de control y obtener acceso a infraestructura crítica, un actor malintencionado podría hacer un uso indebido de la IA para crear armas biológicas, o los responsables de la toma de decisiones podrían descuidar sus responsabilidades y ceder su poder a los sistemas de IA", explicó.

Jurkovic consideró que la IA "comenzará a mejorarse a sí misma y alcanzará un nivel de inteligencia mucho mayor que el de los humanos más inteligentes, posiblemente ya en 2027".

Además, expresó que "hay una probabilidad de entre el 5 % y el 20 % de que no podamos celebrar nuestras fiestas a finales de 2027, ya sea porque una IA fuera de control se haya apoderado del mundo o porque nuestra forma de vida se haya visto alterada por la IA".

Sin embargo, el investigador aseguró que existe una manera de impedir que estos escenarios catastróficos se hagan realidad: la creación de "regulaciones globales que impidan o frenen el avance de la inteligencia artificial".

Jurkovic señaló que una manera en la que la población podría ayudar en esta problemática es que exijan a los políticos que "apoyen una regulación global sobre la IA, con el objetivo de frenar la carrera por el desarrollo de la IA".

Finalmente, hizo un llamado a la población para que se prepare ante posibles "desastres globales", pues aseguró que en 2027 podría presentarse un evento más devastador que el COVID-19.

"Recomiendo prepararse personalmente para desastres globales, lo cual incluye almacenar alimentos y agua para ti y tu familia para unas dos semanas, y tener dinero en efectivo a la mano en caso de que los sistemas de banca en línea dejen de funcionar. El próximo año podría ocurrir un evento mucho más devastador que el COVID", puntualizó.

Jurkovic se suma a otros expertos en IA que anteriormente han expresado su preocupación por la aceleración de esta tecnología, como Nate Soares y Jacob Coxon.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Jurkovic es miembro técnico del personal de Nightingale Collective, una organización sin fines de lucro dedicada a la seguridad de la IA y a "detectar y responder a incidentes con agentes de IA autónomos".