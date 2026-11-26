La primera tormenta invernal de la temporada provocará un cambio importante en el clima del Valle de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre lluvias de fuertes a intensas, un marcado descenso de temperatura y condiciones para la posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas de la Ciudad de México y el Estado de México.

Si tienes planes para salir este viernes 27 o sábado 28 de noviembre, toma precauciones: se esperan dos días de condiciones meteorológicas adversas, con ambiente frío a muy frío, bancos de niebla y precipitaciones que podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y afectaciones a la visibilidad.

El pronóstico del SMN señala que los efectos más importantes se concentrarán durante la tarde y noche del viernes, así como durante el sábado. El domingo 29 se prevé que disminuya la probabilidad de lluvia en buena parte del país, conforme se debilite el sistema invernal.

A partir de mañana se prevé un incremento en las #Lluvias, así como descenso de las #Temperaturas en la #CDMX. Ve el #PronósticoDelTiempo para este jueves y los siguientes tres días en la capital del país, permanece atento a nuestros avisos y sigue las recomendaciones de Protección Civil ⬇️ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 26, 2026

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este viernes 27 de noviembre?

El viernes será uno de los días de mayor atención meteorológica para los habitantes del Valle de México. El SMN pronostica cielo nublado, ambiente frío a muy frío y lluvias que podrían alcanzar intensidad considerable.

En el Estado de México se esperan lluvias puntuales intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros en 24 horas, principalmente en las regiones oeste y suroeste.

Para la Ciudad de México se pronostican lluvias muy fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros en 24 horas.

Las temperaturas también descenderán considerablemente:

CDMX: temperatura máxima de 12 a 14 °C y mínima de 8 a 10 °C.

temperatura máxima de 12 a 14 °C y mínima de 8 a 10 °C. Toluca: máxima de 9 a 11 °C y mínima de 4 a 6 °C.

máxima de 9 a 11 °C y mínima de 4 a 6 °C. Ambiente: frío a muy frío, con bancos de niebla en zonas altas.

frío a muy frío, con bancos de niebla en zonas altas. Nieve o aguanieve: posible durante la noche en zonas montañosas por arriba de los 2,800 metros sobre el nivel del mar.

Sábado 28 de noviembre: seguirá el frío y las lluvias en el Valle de México

Las condiciones adversas continuarán durante el sábado. El pronóstico regional anticipa cielo nublado, lluvias fuertes por la mañana y precipitaciones durante la tarde y noche.

En el Estado de México se esperan lluvias muy fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros en el sur de la entidad. En la CDMX se prevén lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros en 24 horas.

Las temperaturas serán todavía más bajas:

CDMX: máxima de 10 a 12 °C y mínima de 3 a 5 °C.

máxima de 10 a 12 °C y mínima de 3 a 5 °C. Toluca: máxima de 8 a 10 °C y mínima de -2 a 0 °C.

máxima de 8 a 10 °C y mínima de -2 a 0 °C. Zonas montañosas: ambiente gélido y posibilidad de nieve o aguanieve en áreas por arriba de los 2,800 metros de altitud.

¿Dónde podría nevar en CDMX y Edomex?

Uno de los fenómenos que mantiene la atención es la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas del centro del país.

El SMN contempla esta posibilidad en regiones ubicadas por arriba de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, lo que incluye zonas elevadas de:

Ciudad de México.

Estado de México.

Morelos.

Puebla.

Tlaxcala.

Hidalgo.

Querétaro.

Guanajuato.

La posibilidad de nieve o aguanieve no significa que vaya a nevar en toda la zona metropolitana. Se trata de condiciones previstas para zonas de mayor altitud, donde las temperaturas podrían favorecer este fenómeno.

¿Qué pasará con el clima el domingo 29 de noviembre?

Para el domingo se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el pronóstico extendido, la primera tormenta invernal comenzará a debilitarse y se convertirá en una vaguada en altura sobre el golfo de México.

Esto favorecerá una disminución importante de la probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, el frío podría mantenerse durante las primeras horas del día en el Valle de México.

El SMN actualizará sus pronósticos conforme avance el sistema meteorológico.

¿Qué precauciones tomar ante las lluvias y el frío en el Valle de México?

Ante el pronóstico de precipitaciones intensas, bajas temperaturas y posibles bancos de niebla, se recomienda:

Utilizar ropa abrigadora, especialmente durante las mañanas y noches.

Evitar cruzar calles, avenidas o pasos a desnivel inundados.

Manejar con precaución ante la reducción de visibilidad por lluvia o niebla.

Mantenerse informado sobre posibles cierres de carreteras y afectaciones viales.

Evitar actividades en zonas montañosas si las condiciones meteorológicas son adversas.

Proteger a niños, adultos mayores y mascotas de las bajas temperaturas.

Las lluvias fuertes pueden provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.