Un fallo en ShakeAlert, la aplicación de alerta temprana de sismos, provocó este miércoles una alerta falsa de un terremoto de magnitud 5,9 en los estados de California y Nevada (EU), que en realidad nunca ocurrió.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) administrador de la aplicación, informó que las alertas declaradas por un sismo a las 8:06 hora local (16:06 GMT) "se cancelaron" y que se encuentra investigando este incidente.

"No se registró ningún terremoto de magnitud 5,9 cerca de Carson City, Nevada", agregó el USGC.

La página web del organismo estadounidense eliminó de su página web la información que contenía un mapa del terremoto con las áreas afectadas por el falso temblor.

Aunque los terremotos son habituales a lo largo del estado de California, al encontrarse en el límite occidental de la placa norteamericana, no suelen superar la magnitud de 5 en la escala Richter.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE TEMBLÓ EN LOS ÁNGELES?

El temblor más trágico de la historia reciente y que todavía permanece en la memoria de muchos californianos fue el de 1994 en Northridge, de magnitud 6,7 en la zona metropolitana de Los Ángeles, que dejó 57 muertos, miles de heridos y numerosos daños materiales.