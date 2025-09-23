El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una alerta tras la circulación de un video en TikTok que anuncia una supuesta “ruta migrante” desde Puebla hasta Los Ángeles.

El material muestra un trayecto que combina automóvil, avioneta y finalmente un cruce en lancha para llegar a territorio estadounidense. Según los anuncios de los coyotes, las salidas parten desde Tehuacán, Puebla.

Las autoridades advierten que esta información es falsa y peligrosa. Aunque el recorrido parezca estar bien planeado, la realidad es que la seguridad en la frontera —incluyendo la marítima— se encuentra reforzada como nunca antes. Intentar esta ruta ilegal no solo es inviable, sino que puede traer consecuencias graves para quienes se arriesguen.

El llamado oficial es a no confiar en este tipo de videos virales, ya que se utilizan para engañar a migrantes, exponerlos a redes criminales y poner en riesgo sus vidas.