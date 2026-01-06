El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Groenlandia, Jeff Landry, defendió este martes la independencia del territorio autónomo danés mediante acuerdos económicos con Washington, mientras que el mandatario insiste en que forme parte de su país.

Landry, nombrado emisario de Trump en diciembre para convertir Groenlandia "en parte de EE.UU.", aseguró que el mandatario está ofreciendo oportunidades económicas al territorio, pero descartó que quiera tomarlo por la fuerza.

"Creo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con vínculos económicos y oportunidades comerciales para Estados Unidos", dijo en una entrevista con la cadena CNBC.

Trump -preguntado por Groenlandia después de poner más de manifiesto sus intereses expansionistas tras la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas - afirmó que Washington "necesita" el territorio danés "desde el punto de vista de la seguridad nacional".

"Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días", aseguró Trump.

El republicano ha insistido en múltiples ocasiones que "necesita" el territorio. Una de ellas en el Despacho Oval junto a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, alianza de la que forma parte Dinamarca, país que ejerce soberanía sobre Groenlandia.

El presidente del Gobierno autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, llamó a evitar el "pánico" y se abrió a estrechar la relación y establecer una "línea directa" de comunicación con Washington y a "reforzar" la relación con la OTAN.

Varios mandatarios europeos han respaldado a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que urgió a Washington a detener sus amenazas.

Groenlandia tiene una población de unos 57.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.