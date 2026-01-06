La tradicional rosca de reyes y las revendedoras nuevamente fueron el centro de atención este año luego de que hubo quienes, sin previo pedido hecho los supermercados de venta al mayoreo, intentaron llevarse todas las piezas de tan cotizado pan de temporada.

En redes sociales se han viralizado dos videos que presentan el mismo problema: acaparamiento justificado con ser un emprendimiento.

¿Por qué los revendedores de Rosca de Reyes generan indignación en redes?

La indignación por la compra excesiva de roscas en plena temporada se desató en redes luego de que un video grabado, al parecer, en los pasillos de un Costco en México, muestra a una mujer que dentro de su carrito de compra tenía una torre de roscas de reyes y a su lado dos columnas más, al parecer más de 50 piezas.

Una de las compradoras de la tienda se acerca a intentar tomar una, pero la revendedora se niega, por lo que empiezan a discutir.

En seguida, se escucha que alguien más le reclama: " ¡Todos queremos una rosca!" . Otras mujeres detienen su carrito y juntas se abalanzan sobre las torres de revendedora.

" ¡Agarren, agarren, agarren! ", convocan.

Entre risas nerviosas, la persona que graba se escucha asombrada por la discusión que está subiendo de tono mientras comenta: " Pues qué encajosa".

La presunta acaparadora al ver que se llevan una a una las roscas que pretendía comprar, les grita: "Sólo tomen las que están en el piso", pero es ignorada por los compradores que se alejan rápidamente con sus roscas de reyes en mano.

– ¡¿Abuelo, cómo conseguiste una rosca de Costco?!

– De una revendedora. No me gusta la rosca de Reyes, no la necesito, pero si veo que alguien las acapara, ¡armo un escándalo! pic.twitter.com/Zgw6YxGjkk — Simpsonito (@SoySimpsonito) January 5, 2026

Una situación similar de acaparamiento de este pan que es tradicional en México se corte el 5 y 6 de enero, fue grabado en otro supermercado, Sam's Club.

El video fue difundido por el influencer Josué Jaib, quien grabó a una mujer que intentaba llevarse todas las roscas de reyes que la tienda había colocado a un costado de unos aparadores para su compra libre.

La supuesta revendedora, que momentos antes se había tapado la cara, le exige al hombre no tomar ninguna rosca porque todas son suyas ya que se las piensa llevar. Hecho que le recrimina el tiktoker.

"Entienda usted que no puede apartar... cual negocio, eso no es un negocio. Dice que las tiene apartadas... no las ha pagado señora", discuten con la mujer.

Luego Jaib toma una caja y la señora se va tras él para intentar arrebatársela, pero no lo logra.

"Los revendedores de roscas de reyes creen que esto es un emprendimiento", critica el hombre.

Los revendedores de roscas de reyes creen que esto es un emprendimiento pic.twitter.com/E6mnfNzo3P — josue_jaib (@jaib_josue) January 6, 2026

¿Qué simboliza la rosca de reyes en México?

De acuerdo con la tradición católica, la rosca de reyes en México representa el amor infinito por Dios y está relacionada con el relato de la Epifanía del Señor.

Dicha narración habla sobre la travesía que realizaron Melchor, Gaspar y Baltazar para encontrar el Niño Jesús nacido en Belén.

Los tres Reyes Magos habrían llegado tres días después de su nacimiento donde le entregaron como regalos oro mirra e incienso.

En la rosca, las frutas cristalizadas representan las joyas.

¿Qué significa el muñequito de la rosca de reyes?

El muñequito de la rosca representa al Niño Jesús, y está escondido dentro del pan al igual que su madre María y José se tuvieron que esconder para que el naciera.

Según la tradición mexicana, quien al partir la rosca se encuentra el muñequito "le toca invitar los tamales" para celebrar el día de la Calendaría, 2 de febrero, cuando se viste al niño Dios colocado en el nacimiento.