España ha decidido retirarse oficialmente del Festival de Eurovisión 2026 después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) aprobara mantener a Israel en el certamen, pese a las presiones internacionales y a la creciente división entre los países miembros.

La decisión llega tras la asamblea general celebrada en Ginebra del 4 al 5 de diciembre, una de las más tensas en los 75 años de historia del organismo, en la que se sometieron a votación reformas internas y la polémica presencia de Israel. La moción fue aprobada con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones, dejando sin efectos cualquier intento de excluir a Israel.

RTVE cumple su advertencia

RTVE, que forma parte del “Big 5” —los mayores contribuyentes económicos del festival—, ya había anunciado que no participaría en 2026 si Israel seguía en competencia, argumentando que el alto el fuego en Gaza no ha frenado los ataques ni las muertes de civiles.

El presidente del ente público, José Pablo López, reiteró hace una semana que las medidas propuestas por la UER para evitar manipulaciones políticas y votos fraudulentos “no eran suficientes”, y que España exigiría cambios más contundentes. Al confirmarse la continuidad de Israel, RTVE decidió retirarse del certamen del próximo año.

Un festival dividido como nunca

La tensión se intensificó durante semanas. Países como Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia también condicionaron su participación a la expulsión de Israel. Esta situación generó un clima de crisis inédita, incluso con el canciller alemán sugiriendo que Alemania también debería retirarse si Israel era excluido.

La UER reconoció su profunda división interna y, pese a las presiones, decidió mantener a Israel en la competencia. El organismo aún no ha confirmado la lista definitiva de países participantes para 2026 y dará plazo hasta mediados de diciembre para que las delegaciones comuniquen su decisión final.

Reformas al sistema de votación

Para reducir polémicas, la UER aprobó cambios en el sistema de televoto, reduciendo el máximo de 20 a 10 votos por espectador e incorporando nuevamente a los jurados en semifinales. También implementará nuevas herramientas para detectar fraude y votaciones coordinadas.

Sin embargo, RTVE considera que estos ajustes no bastan para garantizar un proceso limpio y neutral, especialmente después de que Israel fuera el país más votado por el público en las dos últimas ediciones.

La retirada de España marca uno de los momentos más críticos en la historia reciente de Eurovisión y deja al festival en un escenario incierto para 2026.