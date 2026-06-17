El Gobierno de Estados Unidos emitió una serie de recomendaciones de seguridad para sus ciudadanos que planean viajar al país, alertando sobre riesgos como secuestros, delitos violentos y la adulteración de bebidas en centros turísticos, bares y eventos masivos.

Las advertencias forman parte de las recomendaciones oficiales de viaje emitidas por el Departamento de Estado, que pidió a los visitantes extremar precauciones durante su estancia en territorio mexicano.

ESTADOS UNIDOS alerta por bebidas adulteradas en México

Uno de los puntos que más llama la atención es la advertencia relacionada con la adulteración de bebidas alcohólicas, una práctica que, según las autoridades estadounidenses, representa un riesgo conocido en algunas zonas del país.

De acuerdo con las recomendaciones, los turistas deben evitar dejar sus bebidas desatendidas y no aceptar tragos ofrecidos por desconocidos. Además, se recomienda mantener especial atención durante la noche y en zonas céntricas de las ciudades.

Las autoridades señalan que tanto turistas como residentes han sido víctimas de delitos en áreas turísticas y no turísticas, por lo que exhortan a mantenerse alerta en todo momento.

Mundial 2026: riesgos de seguridad para turistas en México

El Departamento de Estado también recordó que en México se registran delitos violentos como homicidios, secuestros, robos de vehículos, agresiones sexuales y asaltos.

La dependencia estadounidense indicó que algunas regiones presentan mayores riesgos que otras y recordó que incluso los empleados del Gobierno de Estados Unidos tienen restricciones para viajar a determinadas zonas consideradas de alta peligrosidad.

La advertencia cobra relevancia ante la llegada de miles de visitantes extranjeros que acuden a ciudades sede del Mundial 2026.

Recomendaciones para viajar a México durante la Copa Mundial

Entre las principales recomendaciones emitidas para quienes visiten México durante el torneo destacan: