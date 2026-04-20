El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra personas vinculadas al narcotráfico. A través de un comunicado oficial, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que impondrá restricciones de visado a 75 individuos relacionados directa o indirectamente con el Cártel de Sinaloa.

La medida fue dada a conocer este 20 de abril de 2026 por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que los sancionados incluyen familiares, socios personales y colaboradores empresariales cercanos de personas previamente identificadas por actividades de narcotráfico.

De acuerdo con el comunicado, estas acciones se enmarcan en la orden ejecutiva Orden Ejecutiva 14059, la cual permite sancionar a actores extranjeros implicados en el tráfico global de drogas.

El gobierno encabezado por Donald Trump aseguró que está utilizando “todo el poder” del país para combatir a los llamados “cárteles narcoterroristas” que operan en el hemisferio.

Además, Washington reiteró que el Cártel de Sinaloa está considerado como organización terrorista extranjera (FTO), debido a su papel en el tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas que afectan gravemente a la población estadounidense.

Según el Departamento de Estado, estas restricciones de visa tienen como objetivo no solo impedir el ingreso de los involucrados a territorio estadounidense, sino también disuadir futuras actividades criminales al afectar sus redes cercanas.

El comunicado también subraya la preocupación del gobierno estadounidense por el fentanilo, al que han calificado como una amenaza crítica para la salud pública.