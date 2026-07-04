Estados Unidos celebra este sábado su 250º aniversario con una profunda división nacional y bajo el protagonismo del presidente Donald Trump, que acusa a "radicales y extremistas" de atacar la identidad del país.

Esta histórica conmemoración de la independencia coincide con una brutal ola de calor que ha puesto a unos 160 millones de estadounidenses bajo alertas por temperaturas intensas o extremas.

Una situación que complica o ha causado estragos en decenas de comparsas y fiestas en pueblos y ciudades de gran parte del país, donde el feriado del 4 de julio es uno de los más esperados del año.

Por ejemplo, el desfile anual del Día de la Independencia en Washington, programado para la mañana de este sábado, se ha cancelado "debido al calor extremo", informaron sus organizadores.

El sol abrasador no ha disuadido a Trump, quien ha hecho todo lo posible por acaparar el protagonismo de las celebraciones.

El sábado por la noche dará un mitin al estilo de campaña en el National Mall de Washington, acompañado de vuelos de exhibición militar y lo que él ha promocionado como el espectáculo de fuegos artificiales más grande del mundo.

"Va a hacer aproximadamente 107 grados (Fahrenheit, 41 ºC), y voy a ir y voy a pronunciar un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa", avanzó Trump el miércoles.

A última hora del viernes, el presidente visitó el monumento nacional del Monte Rushmore para pronunciar un discurso bajo la mirada de las gigantescas cabezas talladas en granito de cuatro de sus legendarios predecesores.