El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) revocó este martes la aprobación de 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, al acusar a México de violar los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

La decisión fue anunciada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, y marca un nuevo episodio de tensión en las relaciones regulatorias entre ambos países, que mantenían un marco de cooperación estable desde 2016.

Durante una conferencia, Duffy aseguró que México "ilegalmente canceló y congeló vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias" y se detalló que entrará en vigor en tres meses.

La medida se produce tras meses de quejas del gobierno estadounidense, que acusa a las autoridades mexicanas de obstaculizar la competencia al retirar o reasignar franjas horarias —conocidas como slots— a las aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) y en el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), en favor de compañías locales.

TE INTERESA: ¿Cuándo es el Black Friday y Cyber Monday 2025? Fechas oficiales, ofertas y todo lo que debes saber

¿Cuáles son las aerolíneas afectadas por la revocación de EU?

Las aerolíneas afectadas por la revocación incluyen a:

Aeroméxico

Volaris

VivaAerobus

Las cuales no podrán operar o expandir determinados servicios hacia ciudades de Estados Unidos hasta que ambos gobiernos resuelvan las presuntas violaciones.

¿Qué otras afectaciones tienen el anuncio del secretario de Transporte de EU?

El DOT también congeló nuevas aprobaciones de rutas o frecuencias adicionales para transportistas mexicanos, como medida de presión diplomática.

El gobierno estadounidense sostuvo que México "ha denegado o limitado injustamente" los derechos de operación de sus aerolíneas bajo el tratado aéreo vigente.

Por ahora, los vuelos actualmente en servicio seguirán operando, pero los planes de expansión podrían verse afectados en los próximos meses mientras continúan las negociaciones bilaterales.