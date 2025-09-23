La organización islamista Hamás aseguró este martes que el grupo no ha sido un obstáculo para alcanzar un alto el fuego en Gaza y responsabilizó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de bloquear los esfuerzos de mediación, en respuesta al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU, quien acusó a la organización de rechazar las ofertas de tregua.

“Nosotros nunca hemos sido un obstáculo para lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza; hemos mostrado toda la flexibilidad y positividad requeridas para este fin", aseguró Hamás en un comunicado difundido en su canal de Telegram.

"La Administración estadounidense, los mediadores y el mundo entero saben que el criminal de guerra Netanyahu es el único que bloquea todos los intentos de llegar a un acuerdo”, precisa el pronunciamiento.

La reacción Hamás se produce horas después de que Trump acusara al grupo islamista en la ONU de negarse a "liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego" y asegurara que han "rechazado repetidas veces ofertas razonables para hacer la paz".

"Esto pudo haberse resuelto hace tanto tiempo, pero en vez de ceder a las demandas de rescate de Hamás, aquellos que desean la paz deberían estar unidos con un solo mensaje: liberen a los rehenes ahora. Solo liberen a los rehenes ahora", dijo Trump desde el estrado de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El lunes, Hamás pidió a Trump que garantizara un alto el fuego durante 60 días a cambio de liberar a la mitad de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza, según avanzó Fox News y confirmó a EFE una fuente del movimiento palestino.

La propuesta se formalizó en una carta que Hamás entregó a Egipto y Qatar, los mediadores, para hacérsela llegar al presidente estadounidense.

Pese a que Trump acusó a Hamás de negarse a aceptar una tregua, lo cierto es que la mayoría de veces que se ha alcanzado un acuerdo en este sentido ha sido violado por Israel.

El último pacto fue aceptado por Hamás el pasado 18 de agosto. Entonces, se liberaba a 10 rehenes israelíes a cambio de la entrada masiva de ayuda al enclave para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí provocada por la hambruna que está causando Israel con el bloqueo.

En cambio, Tel Aviv ignoró la propuesta y siguió con sus planes de tomar la ciudad de Gaza.