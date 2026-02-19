Un secuestro frustrado en un supermercado de Italia se viralizó en redes al revelar cómo de manera sorpresiva la madre de una niña de casi 2 años fue interceptada para arrebatarle a su hija de las manos, quien resultó con una fractura.

De acuerdo con los videos y el reporte de medios italianos, el incidente ocurrió el pasado 14 de febrero en un comercio ubicado en la ciudad de Bergamo, donde la menor fue víctima de jaloneos en medio de la lucha de su madre contra el sujeto.

Posteriormente, se dio a conocer que el presunto secuestrador era un hombre de 47 años de edad, de origen rumano, que vivía en las calles.

¿Cómo fue el intento secuestro de una niña en un supermercado en Italia?

El video de las cámaras de seguridad del comercio muestra cómo la madre y la pequeña de 18 meses de edad caminaban hacia la puerta del establecimiento.

Las puertas se deslizaron y de pronto un hombre con chamarra azul y pantalones verdes cargó de la cintura a la bebé para luego intentar darse a la fuga.

Pese a que por un momento la niña le fue arrebatada de la mano a la mujer, inmediatamente reaccionó y gritó para alertar al resto de las personas; segundos después se abalanza sobre el perpetrador para recuperar a su hija.

Entre el jaloneo de los adultos involucrados, otras personas al percatarse del peligro se acercaron a ayudar a la madre que luchaba por evitar que se llevara a la menor.

Los medios locales informaron que derivado del intento de la privación de la libertad, la bebé de 18 meses resultó con una fractura en el fémur, hueso ubicado en el muslo de la pierna.

La niña fue trasladada a un hospital para su inmediata atención y luego regresó a casa bajo el cuidado de sus padres.

¿Qué pasó con el secuestrador?

El hombre sí fue detenido por las personas que se aprestaron a ayudar a la mujer y esperara a que la policía de Bergamo llegara para trasladar al sujeto, quien habría sido acusado por los delitos de intento de secuestro agravado y agresión.