El subdirector de Unicef, Ted Chaiban, denunció este lunes la "situación extremadamente precaria" de los niños en Gaza y Cisjordania tras un viaje a la zona en el que constató que "cientos de miles de familias siguen viviendo en refugios temporales expuestos al frío, la lluvia y la desnutrición".

"El cese al fuego ha permitido la llegada de ayuda humanitaria, pero los avances siguen siendo frágiles y muchas vidas están al borde del colapso", afirmó el número dos de la agencia para la infancia de la ONU en una rueda de prensa.

Chaiban anotó que "más de 100 niños han muerto desde el cese al fuego" mientras "100,000 permanecen desnutridos".

"Alrededor de 1,3 millones de personas viven en refugios improvisados o edificios dañados y afrontan condiciones climáticas extremas", agregó.

Asimismo, subrayó "la necesidad de mantener y ampliar el cese al fuego, abrir todos los cruces y rutas internas, y garantizar un acceso humanitario seguro y predecible" para así "consolidar los avances y permitir una recuperación más amplia de la población".

Pese a que el acuerdo de alto el fuego entró en vigor hace ya más de tres meses en Gaza, los ataques del Ejército de Israel contra el enclave palestino no han cesado por completo y prácticamente cada día se registran muertos entre la población palestina.

Con todo, el funcionario destacó algunos progresos y afirmó que, desde octubre, "más de 1,6 millones de personas recibieron agua potable y 700,000 mantas y ropa de invierno", y que los servicios pediátricos esenciales se restauraron en el hospital Al-Shifa.

Asimismo, "se sumaron 72 nuevas instalaciones de nutrición, que atienden a niños con desnutrición aguda, mientras que kits educativos y recreativos comienzan a llegar a menores que llevaban más de dos años sin jugar".

Mientras, Carl Skau, subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (WFP), señaló en la misma conferencia de prensa que la agencia ha logrado "estabilizar la crisis alimentaria" y que ha llevado "raciones completas a más de un millón de personas al mes, entregando 400.000 comidas calientes diarias y suministrando snacks a niños en 250 centros educativos temporales".