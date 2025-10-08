Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) dispararon balas de pimienta contra un reverendo que se manifestaba afuera de un centro de detenciones en Broadview, Illinois, ubicado en el área de Chicago; las autoridades desestimaron los hechos.

De acuerdo con TMZ, la confrontación entre manifestantes y autoridades de migración ocurrió el pasado 19 de septiembre, pero el video recién fue difundido.

La grabación muestra al reverendo David Black levantar las manos en forma de súplica mientras el resto de las personas estaba gritando frente al inmueble.

Desde el techo los agentes armados están observando la protesta cuando uno de ellos apunta y dispara contra la cabeza de David Black, quien al recibir el impacto se desploma al suelo.

Enseguida el resto de sus compañeros reaccionan para protegerlo y con furia siguen gritando consignas.

Watch the clip: You can see Reverend David Black on the sidewalk, pleading with arms open toward three men in combat gear standing on the roof ... who begin firing less-lethal rounds at the crowd.

¿Porqué de agentes del ICE dispararon contra el reverendo David Black?

Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado en el que dijo que el video viral sólo muestra una parte de la protesta.

Aseguró que previamente los manifestantes habían lanzado piedras, petardos y botellas contra el edificio poniendo en riesgo la integridad de las personas, además, de que se les había notificado en varias ocasiones que tenían que parar con las agresiones.

DHS detalló que la manifestación afuera del centro de detenciones obstruía la salida de un vehículo y aseguraron que el reverendo en una ocasión anterior insultó a la secretaria Kristi Noem.

"Les advirtieron verbalmente que usarían la fuerza si no se movían y dejaban de obstaculizar las operaciones. No obedecieron", se lee en el informe compartido en su cuenta oficial en X.

"Obstruir la aplicación de la ley pone en riesgo a los agentes, a los detenidos y al público. Si obstruye la aplicación de la ley, puede esperar ser respondido con fuerza", afirmaron.