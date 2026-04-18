Irán anunció este sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

La reapertura el viernes de este paso marítimo crucial para el transporte mundial de petróleo había impulsado las bolsas y suscitado optimismo en Washington, donde el presidente Donald Trump declaró a la AFP que un acuerdo de paz más amplio entre Estados Unidos e Irán estaba "muy cerca".

La república islámica había "aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales" por el estrecho, pero los estadounidenses "siguen entregándose a actos de piratería amparados en el llamado bloqueo", denunció el sábado el mando central de las fuerzas armadas iraníes.

Por esta razón, agregó, la situación ha vuelto "a su estado anterior, y este paso estratégico queda ahora bajo el control estricto" de Irán.

El anuncio ocurrió mientras se mueven diversas piezas diplomáticas para poner fin a la guerra en Oriente Medio, más allá del alto el fuego de dos semanas que entró en vigor el 8 de abril entre Irán y Estados Unidos.

A primera hora del sábado, el sitio MarineTraffic mostraba una tímida reanudación del tráfico comercial en el estrecho: circulaban algo más de una decena de buques, varios de ellos petroleros, pero hacia las 09H00 GMT al menos dos parecían dar media vuelta.

Un crucero, el Celestyal Discovery, cruzó la vía marítima sin pasajeros para unir Dubái con Mascate, una primicia vez desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero, según la misma fuente.

Antes de la guerra, unos 120 buques cruzaban diariamente este estrecho, según el periódico especializado Lloyd's List.