Luego de que Cinépolis lanzara una promoción en la que puedes llevar cualquier objeto de tu casa para que lo llenen con palomitas de mantequilla por solo $160 pesos, se viralizaron videos que muestran el ingenio de los mexicanos.

Uno de los videos que más ha llamado la atención en redes sociales muestra a unas mujeres que llevaron una lavadora rosa para aprovechar la promoción.

😂🍿 ¡CINÉPOLIS NO SABÍA CON QUIÉN SE METÍA! MEXICANOS LLEVAN HASTA LAVADORAS PARA LLENARLAS DE PALOMITAS La promoción “Trae tu canasta” de Cinépolis, que permite llenar recipientes con palomitas por 169 pesos, ha desatado una auténtica competencia de creatividad entre los mexicanos. En Plaza Acaya, tres mujeres llegaron hasta la dulcería cargando la tina de una lavadora, mientras que otros clientes han llevado vaporeras, ollas exprés, cubetas, maletas y hasta estuches de guitarra. ¡La promoción termina este viernes 27 de noviembre! 😂 — EL INCORRECTO (@elincorrectosoy) November 26, 2026

Otros han utilizado como recipientes para sus palomitas estuches de guitarra, botes de basura, hieleras, una guitarra, una canasta de tacos, maletas, un garrafón de agua, carretillas, tinas, transportadoras para bebés y hasta una olla para tamales.

Sin embargo, una de las publicaciones que más ha sorprendido en redes sociales muestra a unos jóvenes que llevaron una taza de baño para llenarla de palomitas.

¿De qué se trata la promoción de palomitas de Cinépolis y hasta cuándo estará vigente?

De acuerdo con Paloma y Nacho, la dinámica consiste en llevar cualquier recipiente que tengas en casa al área de dulcería y pagar $169 para llenarlo con palomitas de mantequilla.

Tu recipiente se llenará con el equivalente a "dos buckets para llevar". Además, podrás aprovechar la promoción las veces que quieras mientras esté vigente.