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Luego de que Cinépolis lanzara una promoción en la que puedes llevar cualquier objeto de tu casa para que lo llenen con palomitas de mantequilla por solo $160 pesos, se viralizaron videos que muestran el ingenio de los mexicanos.
Uno de los videos que más ha llamado la atención en redes sociales muestra a unas mujeres que llevaron una lavadora rosa para aprovechar la promoción.
Otros han utilizado como recipientes para sus palomitas estuches de guitarra, botes de basura, hieleras, una guitarra, una canasta de tacos, maletas, un garrafón de agua, carretillas, tinas, transportadoras para bebés y hasta una olla para tamales.
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Sin embargo, una de las publicaciones que más ha sorprendido en redes sociales muestra a unos jóvenes que llevaron una taza de baño para llenarla de palomitas.
¿De qué se trata la promoción de palomitas de Cinépolis y hasta cuándo estará vigente?
De acuerdo con Paloma y Nacho, la dinámica consiste en llevar cualquier recipiente que tengas en casa al área de dulcería y pagar $169 para llenarlo con palomitas de mantequilla.
Tu recipiente se llenará con el equivalente a "dos buckets para llevar". Además, podrás aprovechar la promoción las veces que quieras mientras esté vigente.
La promoción durará del 25 al 27 de noviembre en los complejos tradicionales y Mi Cine participantes. Eso sí, no aplica en salas VIP.
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