Entre golpes y patadas, un enfermero logró grabar a un médico extranjero maltratándolo en un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE). Autoridades de salud afirman que fue separado de su cargo.

De acuerdo con un video viral en redes sociales, el doctor implicado fue identificado como Honore Registe Jean Gustave, a quien se le señala de agredir no sólo al enfermero que grabó el incidente también al resto del personal de la salud que labora en el instituto en ocasiones anteriores.

El enfrentamiento entre los trabajadores del ISSSTE ocurrió supuestamente en el área de recuperación del hospital donde al menos cuatro pacientes estaban en sus camillas.

El enfermero grabó el momento en el que el médico Honore Registe le lanza dos golpes a la cara, los cuales no logran su objetivo.

En seguida, el hombre visiblemente molesto se acerca al paciente para revisar las soluciones, pero entre balbuseos, regaña al enfermero e intenta seguir con su labor a la par de que se enfrascan en la discusión.

Entre dichos del enfermero, este asegura que el enojo del médico presuntamente surgió porque le ayudaron con su trabajo a una enfermera que está embarazada, además, de que en el texto adjunto al video relata que no es la primera agresión de la que es víctima y acusa al doctor de supuestas malas prácticas.

" Siempre gritando al personal y corriendo a los pacientes del área de recuperación . Dice que no importa que no tengan ni cinco minutos en recuperación. Lo importante es desalojar el área como dé lugar", se lee en el texto del video.

Durante la pelea, Honore Registe le lanza una patada al enfermero, luego se retira unos pasos sin fijarse que una camilla con otro paciente estaba siendo ingresada a la sala.

Se muestra que ningún otro trabajador interviene para calmar los ánimos, pero el enfermero en su relato asegura que nadie atestiguará "por miedo a represarías".

😡‼️MÉDICO EXTRANJERO AGREDE A ENFERMER0S Y PACIENTES DEL ISSSTE‼️🏥📹🔥



👉 El médico extranjero, identificado como Honore Registre Jean del #ISSSTE del Hospital Regional Ignacio Zaragoza, en #Iztapalapa, #CDMX, en plena agresión contra personal de enfermería y pacientes;… pic.twitter.com/IdQ9g1Bm5F — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) November 29, 2025

Asimismo, hace un llamado: "No normalicemos las agresiones dentro del centro de trabajo. Vamos a hacer justicia sin importar el cargo que tengan", se lee en uno de los mensajes puestos sobre una foto donde se muestra al doctor durmiendo en una camilla.

¿Cuál es la postura del ISSSTE sobre la agresión del médico extranjero?

Por su parte, el ISSSTE en redes sociales respondió al video sobre la agresión en una de sus unidades hospitalarias.

El instituto aseguró que " se determinó la separación temporal del médico de su cargo mientras se lleva a cabo el proceso normativo ".

Detalló que se levantó el acta correspondiente del caso, la cual será revisada bajo los criterios de la dependencia.

Hasta el momento se desconoce la ubicación y fecha en que ocurrió el incidente denunciado.