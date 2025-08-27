El Gobierno de Estados Unidos anunció, mediante la Orden Ejecutiva 14324, la suspensión de la exención de impuestos “de minimis”, que permitía el ingreso libre de impuestos a paquetes con mercancías con valores mínimos a 800 USD.

Con lo anterior, Estados Unidos podrá cobrar impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier país del mundo independientemente del valor de estos.

Esta medida entrará en vigor a partir del 29 de agosto de 2025 y afecta a todos los envíos de México e internacionales hacia Estados Unidos, sin importar su valor o país de origen, según anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).

Como respuesta a esta nueva medida, Correos de México informó que suspenderá temporalmente los envíos postales y de paquetería hacia Estados Unidos a partir de hoy, 27 de agosto de 2025 , mientras se ajustan los procesos operativos para cumplir con la nueva normativa dictada por el Gobierno de Donald Trump.

La medida abarca a México y a otros países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, que también han detenido temporalmente sus servicios postales hacia Estados Unidos en lo que se llega a una resolución.

Según el comunicado de la SRE, las autoridades mexicanas mantienen un diálogo activo con el país vecino y con organismos postales internacionales para establecer acuerdos que permitan reanudar los envíos de manera legal y ordenada, garantizando seguridad y certeza a los usuarios para que no tengan inconvenientes o retrasos en las entregas de sus mercancías en los próximos días.