TE RECOMENDAMOS
Familia de menor discapacitado pide 1 MDD tras su detención errónea; ICE lo confundió con delincuente
El Gobierno de Estados Unidos anunció, mediante la Orden Ejecutiva 14324, la suspensión de la exención de impuestos “de minimis”, que permitía el ingreso libre de impuestos a paquetes con mercancías con valores mínimos a 800 USD.
Con lo anterior, Estados Unidos podrá cobrar impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier país del mundo independientemente del valor de estos.
Esta medida entrará en vigor a partir del 29 de agosto de 2025 y afecta a todos los envíos de México e internacionales hacia Estados Unidos, sin importar su valor o país de origen, según anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
Israel y Estados Unidos se reunirán en Washington para planificar etapa posterior a la guerra en Gaza
Como respuesta a esta nueva medida, Correos de México informó que suspenderá temporalmente los envíos postales y de paquetería hacia Estados Unidos a partir de hoy, 27 de agosto de 2025, mientras se ajustan los procesos operativos para cumplir con la nueva normativa dictada por el Gobierno de Donald Trump.
La medida abarca a México y a otros países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, que también han detenido temporalmente sus servicios postales hacia Estados Unidos en lo que se llega a una resolución.
Según el comunicado de la SRE, las autoridades mexicanas mantienen un diálogo activo con el país vecino y con organismos postales internacionales para establecer acuerdos que permitan reanudar los envíos de manera legal y ordenada, garantizando seguridad y certeza a los usuarios para que no tengan inconvenientes o retrasos en las entregas de sus mercancías en los próximos días.