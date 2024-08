Un migrante en Estados Unidos conmovió a los usuarios de redes sociales al contar la “traición” que sufrió por parte de su familia: el hombre, visiblemente conmovido, dijo que confió en sus papás para que le guardaran sus ahorros, por lo que les envió todo el dinero que había ganado en los últimos años; sin embargo, al preguntarles a sus progenitores sobre su dinero (que iba a usar para construir su casa) a ellos no les quedó de otra más que confesar que se lo habían gastado todo.

Imagina que dejas tu país en busca del sueño americano, lo consigues, encuentras trabajo en Estados Unidos, estás ahí durante 5 años y cuando ya estás listo para volver a casa, pues reuniste los ahorros que necesitabas, te encuentras con la sorpresa de que el dinero que enviaste para que tus familiares te lo guardaran, ya no existe, pues se lo gastaron sin consultártelo.

Esto le pasó a un migrante centroamericano quien compartió su historia a través de un video que se hizo viral en redes sociales. En el clip, que dura más de un minuto, se observa al hombre triste tras descubrir que sus papás se gastaron todo el dinero que le costó años ahorrar, pues es fruto de su arduo trabajo en Estados Unidos.

“Yo decidí confiar en mi papá y en mi mamá, para que me tuvieran todo mi dinero allá en mi país”, dijo el migrante, quien precisó que tenía la intención de regresar a su país de origen para establecerse en un terreno que había comprado. Sus ahorros los quería para construir su casa, comprar lo necesario, mantenerse económicamente y asegurar su futuro.

Un inmigrante centroamericano, residente en 🇺🇸 por 5 años, tenía la intención de regresar a su país después de comprar un terreno y enviar dinero a sus padres para que lo guardaran. Pero al comunicarles su deseo de volver, se encontró con una sorprendente "revelación". pic.twitter.com/um9hnOfLA4 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) August 27, 2024

Sin embargo, reveló que cuando le contó a sus padres sus deseos de volver, intentaron convencerlo de que no lo hiciera ya que “pasaría hambre”. Ante esta respuesta, prefirió preguntar directamente sobre sus ahorros y fue ahí donde se llevó la desagradable sorpresa de que su mamá y su papá se habían gastado todo.

Fue su padre quien confesó que no guardaron el dinero y que, al contrario, lo usaron para comprarse cosas. “‘Yo no te tengo nada’, me dice (su papá), ‘lo que tienes ahí es el terreno que compraste, pero de dinero yo no te tengo nada, me lo he gastado todo con tu mamá’”, conto el migrante, quien aseguró que se siente muy triste por lo que le hizo su familia.

Ante esta situación, los usuarios de redes sociales reaccionaron, le mostraron su apoyo y se lanzaron en contra de los padres del migrante centroamericano: “Lo correcto sería quedarse en EU y olvidarse que tiene familia. Es hora de ser egoísta”, “Lo he escuchado antes, la culpa no fue del muchacho porque él confió en sus papas al 100, los papas lo defraudaron”, “Se imaginan, 5 años de esfuerzo, sus ilusiones y sus friegas? No solo se quedó sin dinero sino también sin familia” y “Me rompió el corazón. La peor traición es la que viene de tus propios padres” fueron algunos de los comentarios de parte de los internautas.