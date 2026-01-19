El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el domingo que investiga a un grupo de manifestantes en Minnesota que interrumpieron una ceremonia en una iglesia donde un funcionario migratorio local aparentemente es pastor.

Un video transmitido en vivo en la página de Facebook de Black Lives Matter Minnesota —uno de los organizadores de la protesta— muestra a un grupo de personas que interrumpen una ceremonia en la iglesia Cities en St. Paul, coreando "¡Fuera ICE!" y "Justicia para Renee Good". La madre de tres hijos, de 37 años, fue baleada de muerte por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis hace algunos días, en medio de un incremento en las redadas migratorias federales.

VIDEO

DOJ vows to press charges after activists disrupt church where Minnesota ICE official is a pastor https://t.co/PRPbbhk9w2 pic.twitter.com/63IVyHB97C — New York Post (@nypost) January 19, 2026

Los manifestantes alegan que uno de los pastores de la iglesia, David Easterwood, también encabeza la oficina local del ICE que supervisa las operaciones que han involucrado tácticas violentas y arrestos ilegales.

Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia federal, indicó que su agencia investiga violaciones federales a los derechos civiles "por parte de estas personas que profanan un lugar de culto e interfieren con los feligreses cristianos".

"¡Un lugar de culto no es un foro público para su protesta! ¡Es un espacio protegido de tales actos por leyes penales y civiles federales!", expresó en redes sociales.

La secretaria de Justicia Pam Bondi también intervino en redes sociales, diciendo que cualquier violación de la ley federal sería encausada.

Nekima Levy Armstrong, quien participó en la protesta y encabeza la organización local de derechos civiles Racial Justice Network, desestimó la posible investigación del Departamento de Justicia, diciendo que se trata de una farsa y una maniobra para distraer de las acciones de los agentes federales en Minneapolis-St. Paul.

"Cuando uno piensa en el gobierno federal que lanza a agentes bárbaros del ICE sobre nuestra comunidad y todo el daño que han causado, el tener a alguien que funge como pastor y supervisa a estos agentes del ICE me es casi inconcebible", expresó Armstrong, quien agregó que es una reverenda ordenada. "Si a la gente le preocupa más que alguien ingrese a la iglesia un domingo y perturbe su funcionamiento normal, de lo que le preocupan las atrocidades que estamos experimentando en nuestra comunidad, entonces necesitan revisar su teología y examinar sus corazones".

El sitio web de Cities Church, con sede en St. Paul, tiene registrado a David Easterwood como pastor, y su información personal parece coincidir con la del David Easterwood identificado en documentos judiciales como el director interino de la oficina de campo del ICE en St. Paul. Easterwood apareció junto a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, en una conferencia de prensa en Minneapolis en octubre pasado.

Cities Church no respondió a una llamada telefónica ni a una solicitud de comentarios por correo electrónico el domingo por la noche, y la información de contacto personal de Easterwood no pudo ser localizada por el momento.

Easterwood no encabezó la parte de la ceremonia que fue transmitida en vivo, y no estaba claro si estaba presente en la iglesia el domingo.

En un documento judicial interpuesto el 5 de enero, Easterwood defendió las tácticas del ICE en Minnesota, tales como el intercambiar placas de matrícula y rociar sustancias químicas irritantes sobre manifestantes. Escribió que los agentes federales estaban experimentando amenazas y agresiones crecientes, y que los dispositivos de control de multitudes como las granadas de aturdimiento eran importantes para protegerse contra ataques violentos. Testificó que no estaba al tanto de que los agentes "atacaran o tomaran represalias conscientemente contra manifestantes pacíficos u observadores legales con municiones menos letales y/o dispositivos de control de multitudes".

"Los agitadores no sólo atacan a nuestros oficiales. Ahora también atacan a las iglesias", declaró el ICE. "Están yendo de hotel en hotel, de iglesia en iglesia, cazando a las fuerzas del orden federales que están arriesgando sus vidas para proteger a los estadounidenses".

Monique Cullars-Doty, cofundadora de Black Lives Matter Minnesota, declaró que el encausamiento del Departamento de Justicia está equivocado.