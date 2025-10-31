TE RECOMENDAMOS

Como cada año se espera que la "Rodada del Terror" dé cita a miles de motociclistas en las principales avenidas de la

Este evento convocado por clubs de motociclistas reúne a los aficionados con motivo de Halloween a conducir disfrazados o usando máscaras, por lo que las autoridades capitalinas emitieron algunas recomendaciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó este viernes que dará acompañamiento a los integrantes de la "rodada del terror" para garantizar la seguridad de los asistentes y de que se cumpla el reglamento de tránsito.

Dado que este evento atrae la curiosidad de turistas y capitalinos, informó que esta podría salir de diversos puntos como:

  • Ángel de la Independencia
  • Inmediaciones del Estadio de Ciudad Universitaria
  • Estadio Azteca
  • Monumento Cabeza de Juárez
  • Desde de una tienda departamental ubicada en el Circuito Interior

Asimismo, advirtió que podrá haber cortes y desvíos a la circulación en calles de la Ciudad de México con motivo de la rodada del terror 2025.

Recomienda a los automovilistas a tomar sus precauciones como:

  • Bajar la velocidad en inmediaciones de la rodada
  • Ceder el paso a peatones
  • Respetar las indicaciones de los agentes de tránsito

Cabe destacar que con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la SSC desde el 31 de octubre al 2 de noviembre desplegará 350 policías.

"Apoyados de nueve remolques de motocicletas conocidos como “bestias”, para prevenir la alteración al orden público, faltas administrativas, conflictos vehiculares y la comisión de ilícitos", precisaron.

