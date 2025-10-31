TE RECOMENDAMOS
Como cada año se espera que la "Rodada del Terror" dé cita a miles de motociclistas en las principales avenidas de la Ciudad de México.
Este evento convocado por clubs de motociclistas reúne a los aficionados con motivo de Halloween a conducir disfrazados o usando máscaras, por lo que las autoridades capitalinas emitieron algunas recomendaciones.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó este viernes que dará acompañamiento a los integrantes de la "rodada del terror" para garantizar la seguridad de los asistentes y de que se cumpla el reglamento de tránsito.
Dado que este evento atrae la curiosidad de turistas y capitalinos, informó que esta podría salir de diversos puntos como:
- Ángel de la Independencia
- Inmediaciones del Estadio de Ciudad Universitaria
- Estadio Azteca
- Monumento Cabeza de Juárez
- Desde de una tienda departamental ubicada en el Circuito Interior
Asimismo, advirtió que podrá haber cortes y desvíos a la circulación en calles de la Ciudad de México con motivo de la rodada del terror 2025.
Recomienda a los automovilistas a tomar sus precauciones como:
- Bajar la velocidad en inmediaciones de la rodada
- Ceder el paso a peatones
- Respetar las indicaciones de los agentes de tránsito
Cabe destacar que con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la SSC desde el 31 de octubre al 2 de noviembre desplegará 350 policías.
"Apoyados de nueve remolques de motocicletas conocidos como “bestias”, para prevenir la alteración al orden público, faltas administrativas, conflictos vehiculares y la comisión de ilícitos", precisaron.
[Publicidad]