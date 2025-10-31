Como cada año se espera que la "Rodada del Terror" dé cita a miles de motociclistas en las principales avenidas de la Ciudad de México.

Este evento convocado por clubs de motociclistas reúne a los aficionados con motivo de Halloween a conducir disfrazados o usando máscaras, por lo que las autoridades capitalinas emitieron algunas recomendaciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó este viernes que dará acompañamiento a los integrantes de la "rodada del terror" para garantizar la seguridad de los asistentes y de que se cumpla el reglamento de tránsito.

Dado que este evento atrae la curiosidad de turistas y capitalinos, informó que esta podría salir de diversos puntos como:

Ángel de la Independencia

Inmediaciones del Estadio de Ciudad Universitaria

Estadio Azteca

Monumento Cabeza de Juárez

Desde de una tienda departamental ubicada en el Circuito Interior

Asimismo, advirtió que podrá haber cortes y desvíos a la circulación en calles de la Ciudad de México con motivo de la rodada del terror 2025.

Recomienda a los automovilistas a tomar sus precauciones como:

Bajar la velocidad en inmediaciones de la rodada

Ceder el paso a peatones

Respetar las indicaciones de los agentes de tránsito

Cabe destacar que con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la SSC desde el 31 de octubre al 2 de noviembre desplegará 350 policías.

"Apoyados de nueve remolques de motocicletas conocidos como “bestias”, para prevenir la alteración al orden público, faltas administrativas, conflictos vehiculares y la comisión de ilícitos", precisaron.