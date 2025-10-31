La estación Lechería del Tren Suburbano, ubicada en el Estado de México, reportó este viernes una fuga de gas "ocasionada por la ruptura de un ducto" por lo que estuvo cerrada por casi dos horas.

A través de un comunicado publicado a las 9:50 de la mañana en la cuenta del transporte mexiquense, se dio a conocer que el servicio fue suspendido entre San Rafael y Cuautitlán.

Detallaron que el incidente se originó "durante los trabajos realizados en las inmediaciones (de la estación) por una empresa ajena al Tren Suburbano".

Además, lamentaron "los inconvenientes que esta contingencia pueda generar" a sus usuarios.

Cabe destacar que el horario de servicio del Tren Suburbano es de 5:00 de la mañana a 00:30 de la noche.

Tras la fuga y los protocolos implementados en estos casos, el Tren Suburbano informó que el servicio operaría con normalidad en ambos sentidos en las estaciones:

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Sin embargo, cerca del mediodía informaron que el servicio en la estación Lechería fue restablecido.

De acuerdo con las respuestas al reporte de fuga en la estación Lechería, un usuario dijo que parecía que la ruptura fue de tubo de gas natural y destacó: "Se vieron muy lentos en reaccionar. Yo estuve ahí cuando trabajadores rompieron el tubo, que al parecer era de gas natural. Avisé a persona de seguridad y ni se inmutaron".

Se vieron muy lentos en reaccionar. Yo estuve ahí cuando unos trabajadores rompieron el tubo, que al parecer era gas natural. Avisé a personal de seguridad y ni se inmutaron... Creo que hace falta que se les capacite adecuadamente para reaccionar a ese tipo de situaciones. pic.twitter.com/Y9eOCUMJxC — 𝗘𝗳𝗲𝗺é𝗿𝗶𝗱𝗲𝘀 𝗚𝗮𝗺𝗲𝗿 🎮🕹️ (@EfemeridesGamer) October 31, 2025

¿Cuáles son las estaciones del Tren Suburnano?

Este medio de transporte conecta al Estado de México con la capital de país, va de Cuautitlán a la terminal ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Cuenta con siete estaciones, de las cuales cinco están en territorio mexiquense.

Estas son las estaciones de la ruta del Tren Suburbano:

Cuautitlán

Tultitlán

Lechería

San Rafael

Tlalnepantla

Fortuna

Buenavista