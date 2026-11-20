Rusia lanzó este viernes más de 110 misiles contra Ucrania, donde murieron al menos 11 personas, después de que el presidente Vladimir Putin prometiera una respuesta "dolorosa" a los ataques de Kiev contra un puente de Crimea.

El ataque dejó al menos siete muertos en la capital y otros dos en Leópolis, en el oeste del país, anunciaron las autoridades. Asimismo, provocó apagones en varios puntos del país y causó daños en tres puentes de Kiev.

El viernes más tarde, un doble ataque contra la ciudad de Krivói Rog (centro) mató a un niño de 7 años y a un rescatista de 20 años, según las autoridades locales.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que es uno de los "mayores ataques" desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. "Rusia intenta compensar precisamente con este tipo de terror su impotencia militar y diplomática", consideró.

Esta última oleada de ataques se produjo tras una cumbre trilateral histórica en China entre Putin, el mandatario chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump.

Tras el encuentro, publicaron una "declaración de paz" conjunta que no hacía alusión alguna a la invasión rusa de Ucrania.

Siguen ardiendo edificios en Kiev tras un masivo ataque aéreo ruso contra Ucrania en el transcurso de la noche. Tres puentes de Kiev fueron impactados. El número de fallecidos contra Kiev hoy 20 de noviembre ha subido o a siete, y otras 17 personas han resultado heridas, informó el alcalde Vitali Klitschko. El criminal de guerra no había terminado de desempacar del viaje de lavada de imagen que le dio Trump en China cuando lanzó el descomunal ataque. https://t.co/gdXDryz3kJ — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) November 20, 2026

- Dormir en el metro -

Periodistas de la AFP en Kiev escucharon potentes explosiones y vieron destellos provocados por los ataques sobre la plaza central de la capital.

Muchas personas se refugiaron en las estaciones de metro de Kiev, donde durmieron en colchonetas de yoga, hamacas y tiendas de campaña, observaron periodistas de la AFP.

Katerina Liubichenko, de 32 años, se llevó allí a su hija Alisa, de dos años, para intentar dormir durante el bombardeo.

Lo hacen principalmente para que Alisa "oiga menos las explosiones", explicó Katerina a la AFP, mientras la pequeña daba brincos en la colchoneta que su padre intentaba inflar.

"Llegamos a la hora en que ella se acuesta. Juega un poco, le leemos un libro y luego se duerme", contó.

El operador nacional de energía en Ucrania indicó que los ataques dejaron "daños significativos" en la red, con cortes en la ciudad de Kiev y un "amplio apagón energético" en Odesa, a orillas del mar Negro, que está en una situación "crítica".

En la vecina Polonia, país miembro de la UE y la OTAN, el gobierno denunció que dos misiles rusos y, al parecer, un dron a reacción cayeron en el sureste del país, sin causar heridos.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, denunció una "provocación" rusa.

- Un símbolo -

Rusia intensificó sus ataques contra Kiev en los últimos meses. Muchos temen que este sea el invierno más duro desde que empezó la guerra, teniendo en cuenta que muchos de los bombardeos apuntan contra infraestructuras energéticas.

El Ministerio ruso de Defensa anunció este viernes que las fuerzas armadas del país habían efectuado "bombardeos masivos utilizando armas de precisión terrestres, navales y aéreas, así como drones".

La guerra, desencadenada con la invasión de Ucrania en 2022, ha matado a cientos de miles de personas y obligado a millones a dejar sus hogares en el sur y en el este de Ucrania.

Los ataques ucranianos de esta semana contra el puente de Kerch, un símbolo del dominio de Rusia sobre la península de Crimea, anexionada en 2014, obligaron a cortar la circulación vial y perturbaron fuertemente la ferroviaria.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había interceptado 310 drones ucranianos lanzados contra el país, y las autoridades nombradas por Moscú en el este de Ucrania informaron de que tres personas habían perdido la vida en esa zona ocupada.

- Invitación de Putin -

Los ataques se produjeron en un momento en que Europa busca una mayor participación en las próximas negociaciones para poner fin al conflicto.

El presidente ruso insiste en que no renunciará a sus exigencias territoriales sobre las zonas de Ucrania que reivindica haber anexionado y descarta aceptar el eventual despliegue de tropas extranjeras de paz en el país.

En este sentido, Putin reafirmó este jueves que cualquier forma de cooperación militar entre Europa y Ucrania es un "problema" para Rusia.

También se ha negado a que representantes europeos participen en las negociaciones indirectas con Ucrania, mediadas por Estados Unidos.

Sin embargo, el jueves afirmó que había invitado a responsables europeos a mantener conversaciones en Moscú para estudiar sus posturas, antes de decidir si pueden o no participar en las negociaciones.

No precisó a quién había invitado.

Francia afirmó que los europeos solo dialogarán con Rusia si actúan coordinados con Estados Unidos y participan plenamente en las futuras negociaciones sobre Ucrania.