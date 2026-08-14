Un potente sismo de magnitud 7,7 sacudió la madrugada del sábado el este de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del terremoto, que se produjo a las 05H58 hora local (21H58 GMT) a poca profundidad frente a la isla de Flores, se encuentra a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el USGS.

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