A 10 se elevó el viernes la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas que transportaba 49,500 litros de gas en una autopista de la Ciudad de México, mientras medio centenar de heridos permanecen hospitalizados, algunos de ellos en condición grave.

Así lo informó la alcaldesa capitalina, Clara Brugada, al presentar el más reciente balance de víctimas que dejó el mortal accidente ocurrido el miércoles en una carretera que conecta la Ciudad de México con Puebla, a la altura del municipio más poblado de la capital, Iztapalapa.

Hasta el jueves, las autoridades habían reportado ocho muertos y 67 personas hospitalizadas, de las cuales 22 se encontraban en estado crítico, seis en situación grave y 39 en condición delicada.

Del total de lesionados, 22 fueron dados de alta el viernes y solo 54 permanecen internados en diferentes hospitales de la ciudad, indicó Brugada.

A dos días del accidente, las autoridades aún avanzan en las investigaciones para determinar qué causó el volcamiento de la pipa de gas de la empresa privada Transportadora Silza que desató una gran explosión y un incendio que alcanzó una treintena de vehículos y dejó 94 heridos.

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dijo el jueves que se estaban manejando dos líneas de investigación sobre el volcamiento del camión, pero admitió que es probable que el conductor, que se encuentra en estado grave, haya incurrido en “exceso de velocidad”.

La tragedia atrajo nuevamente la atención sobre los miles de camiones que recorren México diariamente transportando gas licuado de petróleo, del que dependen la mayoría de los hogares y negocios para cocinar y calentar agua.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló el viernes que es posible que la próxima semana se definan las nuevas normas de seguridad para el transporte de combustible, en particular para el traslado del gas.

En la última década se han registrado en México otros accidentes con vehículos que transportaban gas.

Hace cinco años un doble remolque que transportaba gas licuado de petróleo volcó en una carretera en el estado occidental de Nayarit y mató a 13 personas cuando el fuego se extendió a otros vehículos.

En 2015, una fuga en un camión de propano que realizaba una entrega en un hospital de maternidad de la Ciudad de México permitió que el gas se filtrara en el edificio provocando una explosión que mató a cinco personas e hirió a decenas.

LISTA DE PERSONAS FALLECIDAS, HOSPITALIZADAS Y DADAS DE ALTA