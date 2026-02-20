Una mujer británica está causando controversia por su comportamiento clasista dentro de un gimnasio sólo por ser "miembro diamond", categoría que para ella significa tener derecho para decidir en qué momento retirar a las personas de los aparatos del lugar.

" Tengo más dinero que tú, por lo tanto, soy mejor que tú ", afirmó la señora que llegó a interrumpir a un hombre en medio de su rutina, quien incrédulo la grabó sin revelar dónde ni cuándo sucedió el incidente.

De acuerdo con el video viral, el sujeto involucrado habría estado usando un aparato del gimnasio cuando la mujer le exigió quitarse al instante para que ella tuviera la oportunidad de ejercitarse.

Incrédulo, el hombre le explica que aún le faltan un par de series, pero que terminando se quitaría para darle oportunidad a que ella ejecute su rutina.

En las imágenes que muestra el hombre se observa otros aparatos del gimnasio que están vacíos e incluso se ve poca gente en el lugar, lo que alienta su desconcierto.

La mujer se muestra molesta y reitera su exigencia tras argumentar que ella tiene más derecho de usar las instalaciones del gimnasio por tener una "mejor membresía" que él, y le explica que por su poder adquisitivo puede disponer del lugar de inmediato.

Tras el rechazo a su petición, la mujer insulta al hombre y aumenta su exigencia:

"Quiero usarla ahora, tú sólo eres una asquerosa membresía platinum. Yo soy diamond, así que ya puedes irte ".

Aunque se desconoce el desenlace de la historia, en redes se abrió el debate sobre la forma de convivencia que los asistentes de un gimnasio deben de tener.

"Hay rankings de gimnasio ahora?"

"Las Karen son tan divertidas como peligrosas"

"Me dice eso y en vez de quedarme 2 series me quedan 25"

Otros se burlaron que el único argumento de la involucrada fuera que tiene una "membresía diamond".