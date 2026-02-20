No es la trama de una película de acción o un reto de 'jackass', es el caso real de un hombre que admitió haber bebido limpiador para pisos, robar desnudo una ambulancia con un paciente dentro y luego darse a la fuga por calles de Wisconsin, Estados Unidos.

De acuerdo con medios estadounidenses y videos en redes sociales, captados con las cámaras corporales de la policía y patrullas, el incidente se reportó el pasado miércoles en el condado de Wood, donde un sujeto de 37 años de edad, identificado como Benjamin Feltz fue aprehendido tras una persecución por más de 40 minutos, a lo largo de casi 30 kilómetros.

¿Cómo fue el inusual robo de una ambulancia con paciente dentro en Wisconsin?

Reportes señalan que un grupo de paramédicos llegó al domicilio de un paciente con problemas renales y mientras evaluaba la situación, uno de ellos se percató que alguien con el torso desnudo había ocupado el puesto del conductor.

Enseguida le exigieron al hombre bajarse del vehículo, pero en medio de la discusión, el conductor arrancó la ambulancia con el paciente dentro.

Pese a las súplicas del enfermo y pese a los insultos que le lanzó al conductor para que frenara, éste no paró y siguió conduciendo a alta velocidad, a más de 140 km/h.

La Policía de Wisconsin desplegó un operativo para frenar a Benjamin, con el objetivo de poncharle las llantas.

Ante la negativa del conductor por frenarse, los oficiales insistieron hasta que uno de los neumáticos se desinfló, obligando al conductor a llevar la ambulancia a un sembradío donde se encontró con un lodazal que dejó la camioneta atascada.

Al sitio llegó un equipo táctico de policía que persuadió al hombre a bajar del vehículo.

Al momento de la detención de Benjamin, que estaba desnudo, confesó que había fumado marihuana e ingerido media botella de limpiador para pisos, antes de robar la ambulancia.

¿Cuáles son los cargos que enfrentará el hombre que robó la ambulancia?

Sobre el paciente se menciona que no sufrió lesión alguna tras la persecución y choque de la ambulancia, y momentos después fue trasladado a un hospital.

Mientras que Benjamin de 37 años resultó ileso y trasladado a la policía donde tendrá que enfrentar varios delitos, entre los que están: