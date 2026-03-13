El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, aseguró este viernes que sus filas están preparadas para enfrentar un potencial intento de avance israelí en el sur del Líbano y defendió que están luchando para defender a su país, no a terceros.

"Cuando amenaza con una incursión terrestre, le decimos que eso no es una amenaza, sino una de las muestras del fracaso en el que caerá", sentenció el secretario general del movimiento político y armado en un discurso televisado, el segundo desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo.

"Cada vez que hay un avance o una incursión, los combatientes de la resistencia, con su acción sobre el terreno, logran obtener ganancias y algunos resultados al enfrentarse a este enemigo de cerca. Por eso afirmamos que el enemigo ahora no tiene la capacidad de alcanzar sus objetivos", agregó.

El jueves mismo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó al Gobierno libanés con tomar su territorio si no aprende a controlarlo para evitar que Hezbolá lo utilice de lanzadera para atacar el norte del Estado judío, al tiempo que ordenó al Ejército prepararse "para expandir la actividad" en el Líbano.

Qassem respondió a las declaraciones de Katz asegurando que no serían capaces de alargar una invasión en el tiempo ni de "consolidar su presencia" en el Líbano.

En este contexto, el líder de Hezbolá argumentó que, por parte de su grupo, la lucha contra Israel busca "defender al Líbano", entre acusaciones de que ha estado actuando en favor de Irán en medio de los bombardeos israelíes y estadounidense contra su aliado.

Israel comenzó su ofensiva aérea contra el Líbano el pasado 2 de marzo, después de que la formación libanesa lanzara un ataque simbólico contra el Estado judío en respuesta al asesinato del entonces líder supremo iraní, Ali Jameneí.

Sin embargo, durante su intervención, Qassem consideró que el momento ofrecido por la guerra de Irán para iniciar sus ataques contra Israel fue el adecuado, después de 15 meses de alto el fuego en los que las fuerzas israelíes continuaron bombardeando el Líbano prácticamente a diario.

Por ello, el clérigo chií apuntó que el objetivo debe ser poner fin a la "agresión" israelí y no a su formación, al defender que la palabra "rendición" no existe en su diccionario y al llamar al Gobierno libanés a que deje de hacer "concesiones" en medio del estallido de violencia.

La semana pasada, el Consejo de Ministros del Líbano decidió ilegalizar las actividades armadas de Hezbolá y prometió desarmarle en respuesta al ataque unilateral que hizo estallar la actual oleada de bombardeos israelíes.

Desde entonces, las autoridades están volcadas en buscar una salida negociada al conflicto, hasta ahora sin éxito.