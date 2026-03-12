TE RECOMENDAMOS

Escala la polémica: Ludwika Paleta rompe el silencio tras acusaciones de rituales y brujería

Escala la polémica: Ludwika Paleta rompe el silencio tras acusaciones de rituales y brujería

Mientras crece la curiosidad por hijo de Luis Miguel, Cristian Castro presume a los suyos: "Se ven muy bonitos"

Mientras crece la curiosidad por hijo de Luis Miguel, Cristian Castro presume a los suyos: "Se ven muy bonitos"

¡Oscuridad total! El eclipse solar de 2026 durará minutos históricos: ¿México podrá verlo?

¡Oscuridad total! El eclipse solar de 2026 durará minutos históricos: ¿México podrá verlo?

Turista alemán demanda a taquería en Times Square por salsa “demasiado picante”… juez responde con frase polémica

Turista alemán demanda a taquería en Times Square por salsa “demasiado picante”… juez responde con frase polémica

Capturan en México a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI; ofrecían 1 millón de dólares por él

Capturan en México a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI; ofrecían 1 millón de dólares por él

Influencer casi cae al abismo: cámara 360 captura su milagrosa salvación. VIDEO

Influencer casi cae al abismo: cámara 360 captura su milagrosa salvación. VIDEO

Caos en sinagoga de Michigan: tirador muere tras tiroteo con policías luego de estrellar su auto | VIDEO

Caos en sinagoga de Michigan: tirador muere tras tiroteo con policías luego de estrellar su auto | VIDEO

¿Mañana viernes 13 de marzo hay clases? Esto responde la SEP oficialmente

¿Mañana viernes 13 de marzo hay clases? Esto responde la SEP oficialmente

“Más bella y elegante que Ángela Aguilar”: Esmeralda Camacho arrasa con vestido negro

“Más bella y elegante que Ángela Aguilar”: Esmeralda Camacho arrasa con vestido negro

“¡Está muy c*brón!” Susana Zabaleta destroza a Sergio Mayer por su sueldo y licencia en ‘LCDLF’

“¡Está muy c*brón!” Susana Zabaleta destroza a Sergio Mayer por su sueldo y licencia en ‘LCDLF’

Claudia Sheinbaum descarta suspensión del Mundial de la FIFA 2026 y afirma que el riesgo de terrorismo en México es “muy bajo”

Claudia Sheinbaum descarta suspensión del Mundial de la FIFA 2026 y afirma que el riesgo de terrorismo en México es “muy bajo”

¿Te negaron la visa? Esto es lo que realmente implica una sanción bajo la sección 212(A)

¿Te negaron la visa? Esto es lo que realmente implica una sanción bajo la sección 212(A)

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó este jueves que exista una amenaza de ataque iraní con drones contra territorio estadounidense.

Leavitt desmintió una información publicada el miércoles por la cadena ABC News según la cual el FBI advirtió a los departamentos de policía de California que planeaba ataques con drones en represalia por la ofensiva estadounidense contra la República Islámica.

"Para ser claros: No existe tal amenaza por parte de Irán a nuestra patria, y nunca existió", expresó Leavitt en la red social X.

La portavoz aclaró que la noticia se basa en un correo electrónica enviado a las autoridades locales de California sobre "una pista sin verificar", un hecho "crucial" que, según Leavitt, la cadena "omitió" en su artículo.

"ABC News debería retractarse inmediatamente de esta publicación"; escribió.

Preguntado sobre esa presunta amenaza contra California, el estado del país con mayor población iraní, el presidente de Estados Unidos, , afirmó el miércoles que había una investigación al respecto.

Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre la situación, pero indicó más tarde que no existe una "amenaza inminente".

La guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán llevó al FBI a elevar el nivel de alerta terrorista dentro del territorio estadounidense, con el objetivo de prevenir posibles atentados en represalia por la ofensiva.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]