El Departamento de Trabajo de Estados Unidos citó a Seminole Equipment Inc., un contratista de pintura con sede en Tarpon Springs, Florida, por exponer deliberadamente a sus trabajadores a riesgos graves de caídas y ahogamiento.

El incidente ocurrió el 7 de abril de 2025, cuando pintores de puentes retiraban andamios en el puente I-95 sobre el río Ogeechee. Durante la operación, un trabajador cayó al río y perdió la vida por ahogamiento. Las investigaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) determinaron que la empresa no proporcionó protección contra caídas ni chalecos salvavidas, poniendo en riesgo a todo el personal.

“Un aspecto fundamental de nuestra misión de priorizar a los trabajadores estadounidenses es garantizar su seguridad y protección en el trabajo”, declaró la secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer.

“Ningún estadounidense debería ir a trabajar con el temor de no llegar a casa al final del día. La OSHA está tomando medidas concretas para prevenir tragedias evitables”.

La agencia citó a Seminole Equipment Inc. por cinco infracciones intencionales y tres graves, proponiendo multas por $877,220. Además, se emitieron dos multas graves a The LC Whitford Co. Inc., el empleador controlador del sitio, por un total de $26,480.

Las empresas tienen 15 días hábiles para cumplir con las sanciones, solicitar una reunión informal con la OSHA o impugnar las conclusiones ante la Comisión de Revisión de Seguridad y Salud Ocupacional. Las sanciones podrían ajustarse durante el proceso.