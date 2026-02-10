El primer ministro canadiense, Mark Carney, habló este martes con el presidente de EU, Donald Trump, y le afirmó que su país "pagó por el puente" internacional Gordie Howe que está siendo construido para conectar las localidades de Windsor (Canadá) y Detroit (EU).

Carney declaró posteriormente que en su conversación con Trump explicó "que Canadá pagó por el puente", más de 4M000 millones de dólares estadounidenses y que, contrario a lo que el presidente dijo el lunes, en su construcción se han utilizado materiales y personal estadounidense.

"Hay acero de EU Y trabajadores de EU participaron en este proyecto y lo construyeron. Es un gran ejemplo de la cooperación" entre ambas naciones, reiteró el primer ministro norteamericano en su conversación con Trump, quien ayer dijo qu e impediría la apertura del puente.

"La propiedad es compartida entre el Gobierno de Canadá y (el estado de) Míchigan", añadió Carney.

El primer ministro canadiense también declaró que "esto se va a resolver" y que el puente permitirá el comercio y el turismo.

Carney añadió que Trump solicitó que su embajador en Canadá, Pete Hoekstra, que es de Míchigan, participe en los diálogos para "suavizar" el tema.

"Fue una conversación positiva", afirmó el canadiense, quien concluyó que también trató con Trump sobre el partido que este martes disputarán las selecciones femeninas de hockey sobre hielo de Canadá y EU en los Juegos Olímpicos.

"Por supuesto, vamos a ganar", aseguró Carney.

Trump dijo este lunes que impediría la apertura del puente, que conectará Ontario con Michigan, en medio de crecientes tensiones con Canadá por asuntos económicos y comerciales.

"No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos ", escribió en Truth Social, donde también anunció el inicio "inmediato" de negociaciones entre ambos países.

El puente Gordie Howe, cuya construcción supera los 4,000 millones de dólares según el Departamento de Transporte, tendrá una extensión de 1,5 millas y está destinado a convertirse en el puente atirantado más largo de América del Norte, además de ser una infraestructura clave para el comercio.