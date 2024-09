Heidi Klum se lució más bella y sensual que nunca a sus 51 años con un pequeño vestido de lentejuelas, con patrón bordado de leopardo, durante una gala de celebridades hollywoodenses llevada a cabo en Los Ángeles.

La supermodelo fue captada por las cámaras ataviada con un minivestido braless amarillo, con reveladoras aberturas en los costados, cuello halter y espalda parcialmente descubierta.

La prenda, firmada por la marca Sophie Couture, destacó su impresionante silueta tonificada y piel bronceada. La combinó con un par de sandalias negras de tacón de aguja, un bolso brillante y joyería de diamantes de Lorraine Schwartz.

Heidi Klum hizo alarde de su belleza con maquillaje en tonalidades claras, casi naturales, con labial nude y una capa de base que le dio efecto de porcelana a su piel. Por su parte, su cabello también tomó protagonismo al verse peinado en mechones perfectamente lacios.

La estrella de las pasarelas posó más sensual que nunca frente a las cámaras mientras desfilaba por la alfombra roja de la gala People and Chain Celebrate People’s 50th Anniversary.

Recientemente la modelo dio una entrevista al Daily Mail en la que habló sobre sus celebraciones de Halloween y el disfraz que tiene planeado para sus exclusivas fiestas anuales. “La mejor parte es cuando se me ocurre una buena idea y siento que ha sucedido, pero luego dejaré que todos sean los jueces”, dijo.

Heidi Klum eleva la temperatura en Los Ángeles con diminuto vestido braless a los 51 años. Foto: AFP

“Una vez que piso esa alfombra roja, lo más difícil siempre es el día en sí. Literalmente me meto en ella. La gente se sube, digamos, a un ring de boxeo. No es que tenga que esforzarme mucho, pero tengo que ir hacia dentro y mantener la calma porque cuando tienes tantas cosas pegadas a ti y pasas por este tipo de cosas, tienes que estar tranquilo y dedicarle mucho tiempo”, señaló.

“Entonces, es como que siempre lo sé al hacer esto, pero en mi caso, lo hago por el arte y por la sorpresa, con la esperanza de sorprender a la gente, porque sé que la gente está mirando y esperando a ver lo que voy a hacer. Y no me lo tomo a la ligera. Me siento honrada de que la gente realmente quiera saber qué se me ocurrió de nuevo”, agregó la supermodelo .

Cada año, Heidi se convierte en la reina del Halloween al usar impresionantes disfraces temáticos, con los que luce irreconocible y se vuelve tendencia en redes sociales. “No quiero decepcionar a la gente. Siempre doy el 150 por ciento y espero que a la gente le guste lo que he creado”, apuntó.

Klum, de 51 años, retomó su agenda de trabajo, e inició con los planes de su fiesta de disfraces, luego de haber celebrado su quinto aniversario de bodas con el cantante de Tokio Hotel Tom Kaulitz por las playas del Mediterráneo.

Los paparazzis la captaron múltiples veces con su esposo vacacionando a la orilla del mar; ella lució sus mejores y más pequeños bikinis, con los que dejó a la vista su impresionante belleza.