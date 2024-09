La modelo de Victoria’s Secret, Joy Corrigan, aprovechó los últimos días del verano en Los Ángeles para rodar una de sus sensuales y atrevidas sesiones fotográficas a la orilla del mar, ataviada con un pequeño atuendo.

Fue fotografiada en medio de una sesión en la que hizo alarde de su figura irreal y talento como modelo de trajes de baño mientras jugaba voleibol.

Usó un pequeño traje de baño estilo Barbie, rosa con estampados naranjas, compuesto por un sostén de triángulo con cuello halter y un bikini de hilo atado por los costados; sumó una gorra de béisbol, brazaletes de colores, un collar de cadena y pendientes a juego.

Destacó su belleza con maquillaje en tonalidades claras, con ligero labial rosado, colorete en los pómulos y rímel negro; su cabello rubio se lució peinado en mechones lacios con raya enmedio.

Joy Corrigan presumió su físico atlético y kilométricas piernas mientras posaba seductoramente hacia la cámara y se divertía pasando el balón sobre la malla.

Durante los descansos, la modelo estadounidense se dejó ver jugando con una acompañante, misma que lucía un bikini de hilo similar en color rojo; ambas bellezas se abrazaron y posaron sensuales.

Joy Corrigan presume cuerpazo de infarto en microbikini de hilo en Los Ángeles.

Joy ha ganado popularidad por sí sola como modelo de trajes de baño y de ropa casual juvenil; algunas de las marcas que la tienen como colaboradora son Victoria’s Secret y Jimmy Choo, aparte se ha hecho una influencer de redes sociales al promover varios productos de belleza.

Recientemente llamó la atención por haber revelado que por años mintió sobre su edad diciéndo que estaba en sus middle 20, pero que en realidad tiene 35 años.

En una publicación que hizo en Instagram como motivo de su cumpleaños, la modelo y celebridad de internet se sinceró con sus fanáticos y les dijo que había guardado el secreto sobre su edad por años porque estaba “avergonzada” y tenía miedo de que la despidieran de su trabajo.

“Por fin estoy lista para revelar este secreto que he estado guardando durante años. Tengo 35 años de edad. Me han dicho que mienta sobre mi edad durante años por agentes pesados y gente de la industria”, escribió en Instagram.

“Durante años estuve avergonzada de mi edad. Tenía este miedo de que los clientes descubrieran mi edad y cancelaran trabajos aunque encajaba con el aspecto”.

Agregó que ocultó parte de su identidad y personalidad, incluso a sus amigos, para evitar que la industria se enterara. “Tenía que ser otra persona para poder trabajar. Me vi obligada a opacar mis conocimientos, experiencia y luz para encajar en este papel. Hoy, a los 35 años, nunca me he sentido mejor, más joven o más viva. Esta es mi verdad. Mi vida acaba de comenzar”, señaló.

Sus fanáticos demostraron su apoyo y celebraron que haya dicho la verdad, aunque destacaron que no importaba los años que tuviera, ya que la fama y el éxito estaban en sus manos y que se ve bella y eternamente joven.